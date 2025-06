Spor Trumpa s Muskem pokračuje. Prezident hrozí, že prodá Teslu a označil Muska za blázna, ten nereaguje

Za ukrajinskou operaci Pavučina bude následovat ruská odveta. Zaměří se na civilní cíle, míní Bříza

„Rusko vyzkoušelo už prakticky všechno, takže to jediné, co by mohlo a co očividně asi opět bude aplikovat, budou útoky na civilní cíle,“ říká v pořadu Co se děje se světem analytik Vlastislav Bříza.