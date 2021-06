Rusko otestovalo Sputnik V pro děti. Vakcínu ve formě nosního spreje chce na trh uvést během podzimu

Rusko otestovalo vakcínu proti covidu-19 ve formě nosního spreje. Vakcína má být vhodná pro děti od osmi do 12 let a na trh by měl být uvedena v září. Uvedla to agentura TASS s odvoláním na prohlášení vědce Alexandra Gincburga, který vedl vývoj ruské vakcíny Sputnik V. Moskva 19:26 12. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědec Alexandra Gincburg, který vedl vývoj ruské vakcíny Sputnik V. | Foto: Taťána Makajeva | Zdroj: Reuters

Sprej podle Gincburga je stejný, jako vakcína Sputnik V, jen místo jehly se k aplikaci používá tryska a vstřikuje se do nosu. Vakcína pro děti bude připravena k distribuci do 15. září.

Výzkumná skupina testovala vakcínu na dětech ve věku od osmi do 12 let a nezjistila u testované skupiny žádné vedlejší účinky, a to ani zvýšení teploty, dodal Gincburg. Neuvedl však žádné další podrobnosti o studii, tedy ani to, kolik dětí se jí zúčastnilo, upozornila agentura Reuters.

Gincburg, který je je vedoucím Národního výzkumného centra pro epidemiologický a mikrobiologický výzkum Nikolaje Gamaleji (NICEM), se v sobotu sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který ho za vývoj ruské vakcíny vyznamenal. Ruská vakcína byla uvolněna pro široké použití v populaci před deseti měsíci, jako první na světě.

„Ve chvíli, kdy lidé na celém světě čekali, že je vědci zachrání před pandemií koronaviru, našim vědcům se to podařilo,“ řekl Putin. Vakcína, která byla vyvinuta v krátké době, poskytla podle něj „zásadní pomoc“ i dalším zemím.

Vzhledem k rychlému uvedení vakcíny na trh je ale mnoho Rusů skeptických a odmítá se nechat očkovat. Podle Putina alespoň jednu dávku očkování obdrželo 18 milionů Rusů. V zemi však v poslední době počet nových případů nemoci opět vzrostl, upozornila agentura DPA.

Podle údajů serveru covid19.trackvaccines.org z konce května byl Sputnik V schválen pro nouzové užívání v 68 státech světa či autonomních územích. Z Evropy jsou to kromě Ruska i Maďarsko, Slovensko, Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Moldavsko a San Marino.