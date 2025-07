Srbská policie denně zatýká desítky aktivistů. ‚Viděla jsem, jak jim klečí na krku,‘ popisuje protestující

Série dopravních blokád, které organizují srbští studenti, začala 28. června, kdy také proběhla demonstrace na bělehradském náměstí Slavie, které se zúčastnilo podle organizace Arhiv javnih skupova (Archiv veřejných schůzí) 140 tisíc lidí.

Dopravní blokády probíhaly kontinuálně v 28 srbských městech, sérii přerušily až rozsáhlé požáry, které byly ve středu rozpoutány na jihu Srbska. V pátek se ale na sérii blokád navázalo.

Mladá aktivistka Anica Stamenkovič chodí na protesty pravidelně již od podzimu 2024, na aktuální blokády v Bělehradě chodí každý večer.

„Mísilo se ve mně plno emocí. Lásku střídal smutek. Často u držení patnácti minut ticha (pozn. red. za oběti tragédie v Novém Sadu) pláču,“ popsala Anica v lednu letošního roku pro server iROZHLAS.cz atmosféru na jednom z protestů.

Zpětně hodnotí zimní protesty jako melancholické a mírné. „Energie na protestech a blokádách se změnila. Lidé si všimli, že vláda na solidaritu a empatii nereaguje, a přidali se tak k akcím občanské neposlušnosti. Studenti se spojili s guerillovými iniciativami, nejprve jsem toho od nich moc neočekávala, ale jsou vidět a lidé se k nim přidávají,“ popsala Anica.

Policejní násilí

„Mobilizace občanů proti vládě je vydařená, Srbové vytrvale protestují už sedm měsíců, jde o pravděpodobně největší studentské hnutí v Evropě za posledních pár desítek let,“ komentuje protesty politolog Nebojša Vladisavljevič z Univerzity v Bělehradě.

„Teď se ale přidala policejní represe a nastala situace, kdy se vládě nedaří zastavit protesty, ale ani protestujícím se nedaří zastavit vládu,“ dodává.

K letním blokádám se připojila i Anja Samardžija, která studuje v Praze, ale pochází ze Srbska, kam jela na prázdniny za svou rodinou.

„Atmosféra na blokádách je úžasná, schází se na nich lidé z různých generací, viděla jsem lidi hrát volejbal a fotbal. Blokovali jsme silnici tak, že jsme přecházeli silnici po přechodu pořád dokola, bylo to vtipné,“ vypráví.

„Na blokádách je ale hodně policistů. V průběhu jedné z blokád nejezdila vůbec hromadná doprava. Když jsme jeli s kamarádem domů na kole, sledovala nás policejní dodávka, zatáčela do každé ulice, kam jsme odbočili my. Po delší době jsme se schovali do náhodné bytovky a čekali jsme, až odjedou,“ líčí Anja.

Anica v průběhu blokády viděla policejní násilí na vlastní oči. „Viděla jsem, jak policisté klekali lidem na krky, konkrétně u právnické fakulty. Policisté jsou často oblečeni v civilu, nikdy nevíte, kdy vás někdo zatkne,“ uvedla.

Ačkoliv se někdy na protestech policie bojí, Anicu uklidňují organizátoři protestů, kteří radí, jak se zatýkání vyhnout. „Rozdávají nám roušky a vodu, stále nás informují o tom, kde probíhají policejní zásahy, a radili nám, jak se bránit, aniž bychom spáchali trestný čin. Cítím se díky tomu jistě,“ říká.

Podle informací srbského ministerstva vnitra policie denně zadržuje desítky účastníků blokády, nejvíce jich zadržela v noci na 3. července, kdy na stanice odvezla 79 osob. „Viděla jsem, jak u právnické fakulty zadrželi patnáctiletého chlapce,“ říká Anja.

Reakce prezidenta Vučiče

Sérií protestů vyvolala loni v listopadu tragédie v Novém Sadu, kdy se zhroutil přístřešek u nově zrekonstruované nádražní budovy, a zahynulo tak šestnáct lidí.

Demonstranti proto požadují kompletní odkrytí dokumentace spojené s rekonstrukcí budovy a z tragédie obviňují zkorupované politiky.

Prezident Aleksandar Vučič na začátku série blokád obvinil z terorismu Vladana Džokiče, rektora Univerzity v Bělehradě, který podpořil protestující studenty. Podle Vučiče navíc za protesty stojí zahraniční mocnosti.

Govor prof. dr Vladana Đokića Rektora Univerziteta u Beogradu ispred Pravnog fakulteta ❗️✨



Moj izabrani predsednik ❗️ pic.twitter.com/PuJPe5xJBr — Shonetin (@kaonikotinn) July 3, 2025

V sobotu 5. července, přesně rok po otevření zrekonstruovaného nádraží v Novém Sadě, se Vučič zúčastnil slavnostního otevření kusu dálnice Pakovrače–Požega.

K otevření části dálnice se ale ohradilo sdružení 7000 inženýrů, podle kterých nebyly testy funkčnosti dokončeny, a stavba tak nemůže mít povolení k užívání, protože je nebezpečná. Vučič obvinění odmítá a tvrdí, že úsek je zcela bezpečný, píše portál N1.

„Vládnoucí straně (pozn. red. Srbská progresivní strana, ve které je i prezident Vučič) významně klesla v posledních měsících popularita. Předčasné volby jim nevyhovují, ale krize se bez nich nevyřeší. Mohly by přijít už letos, myslím si, že nejpozději na jaře příštího roku,“ hodnotí Vladisavljević.

Podle Vladisavljeviče jsou předčasné volby jediným řešením situace, upozorňuje ale na krizi demokracie v zemi.

„Už desítky let nemáme poctivé a svobodné volby, máme pouze autoritářské volby, ve kterých má vládnoucí strana obrovskou výhodu. Média i veřejné instituce pracují pro vládu a proti opozici. Existuje teď ale velký nátlak veřejnosti, který by mohl zařídit větší kontrolu nad volbami, každopádně demokratické určitě nebudou,“ uzavírá.