Srbská policie opět zatýká demonstranty v ulicích. ‚Nejsme boxovací pytel,‘ vymezují se na protestech

Srbská policie v pátek oznámila, že zatkla neupřesněný počet demonstrantů, kteří se tento týden zapojili do protivládních protestů po celé zemi. Demonstranti viní policii z brutality a na páteční večer chystají další vlnu protestů, píše agentura AP.

Třídenní střety mezi policií a znesvářenými tábory odpůrců a stoupenců autokratického prezidenta Aleksandara Vučiče si vyžádaly desítky zraněných | Foto: Djordje Kojadinovic | Zdroj: Reuters

„Ukažme jim, že nejsme boxovací pytel,“ zní podle AP heslo plánované akce.

Třídenní střety mezi policií a znesvářenými tábory odpůrců a stoupenců autokratického prezidenta Aleksandara Vučiče si podle informací agentury AP vyžádaly desítky zraněných.

Nepokoje, které tento týden vypukly v hlavním městě Bělehradě a na dalších místech Srbska, představovaly vážné vyhrocení více než devět měsíců trvajících, dosud převážně poklidných demonstrací v této balkánské zemi.

Napětí v Srbsku trvá od listopadu loňského roku, kdy se v Novém Sadu na severu země zřítil nově zrekonstruovaný betonový přístřešek na nádraží a zabil šestnáct lidí. Podle kritiků za to může korupce při zadávání veřejných zakázek.

Protivládní protesty od té doby přitáhly statisíce lidí. V poslední době začali prezidentovi přívrženci pořádat protidemonstrace, což vyvolalo obavy z propuknutí násilí. Vučić vládne v Srbsku už dvanáct let. Mandát mu končí v roce 2027, kdy by se měly v Srbsku vedle prezidentských konat i parlamentní volby.

