Balkan Insight: Srbské ženy popisují zničující dopady porna z pomsty

„Byla jsem bezmocná“: srbské ženy popisují zničující dopady pornografie z pomsty

Článek vydaný na webu Balkan Insight. Napsala Andjela Milivojevićová.

Marina, jejíž jméno bylo v rámci zachování anonymity pozměněno, žije v neustálém strachu. Strachu, že se to video někde znovu vynoří.

„Zadej si na Pornhubu ‚Marina z Bělehradu‘,“ řekl jí její bývalý přítel rok poté, co se rozešli. Když to zkusila, svět se jí zhroutil.

„Začala jsem plakat a ptala se ho, proč to udělal, kdy to natočil. Byla jsem vyděšená a zmatená,“ svěřila se Marina v rozhovoru pro reportéry nevládní organizace Balkan Investigative Reporting Network, zkráceně BIRN. Řekla to své sestře a kamarádce a společně všechny tři sepsaly e-mail, v němž pornografický server požádaly o smazání videa. Pornhub, který denně zaznamená více než 130 milionů návštěv, tomu přání vyhověl.

Za několik dní se tam ale stejné video, jen pod jiným názvem, objevilo znovu. Marina poslala další e-mail a video bylo opět staženo, dodnes ale žije v neustálém strachu, že se může kdykoliv znovu objevit. Na naše žádosti o komentář společnost provozující Pornhub nereagovala.

„Moc o tom nemluvím,“ uvádí Marina. „Mám pocit, že kdyby to věděli, akorát by mě odsoudili a vyčetli mi, že jsem bývalého přítele nenahlásila nebo pro to neudělala něco víc. I dnes se mi chce brečet, když na to pomyslím. Připomíná mi to, jak bezmocná jsem, nebo jsem byla.”

Marina je jednou z osmadvaceti srbských žen, s nimiž jsme mluvili o jejich zkušenosti s revenge porn, tedy česky pornografií z pomsty. Některé uvedly, že jejich intimní videa kolovala po skupinách na Telegramu s desítkami tisíc členů nebo se ocitly na pornografických serverech.

Několik měsíců jsme sledovali aktivitu ve skupinách na Telegramu a získávali data od policie a státních zástupců. Výsledný obrázek ukazuje na systémové selhání srbského právního systému při ochraně obětí pornografie z pomsty, jež je formou genderově podmíněného násilí.

Oběti jsou terčem vydírání nebo veřejného zostuzení a prožívají emocionální trauma. Jen málo z nich má možnost se bránit. Podle zjištění reportérů z BIRN dnes explicitní fotografie a videa srbských žen kolují v minimálně šestnácti skupinách na Telegramu, ta nejpočetnější má skoro padesát tisíc členů.

„Máte pocit, že pokud to někdo uvidí, najde nebo rozšíří, celý svět se zhroutí,“ řekla nám jiná oběť, osmadvacetiletá žena ze srbského hlavního města Bělehradu. „Celý měsíc jsem prožila v hrůze. Rozklepala jsem se při každé doručené zprávě nebo zazvonění telefonu.“

Žádnou z obětí, které citujeme, neidentifikujeme pravým jménem, abychom ochránili jejich soukromí.

Bezpečný prostor pro zneužívání

Termínem „pornografie z pomsty“ se označuje sdílení soukromých a sexuálně explicitních fotografií či videí jiné osoby bez jejího souhlasu, často s cílem jí ublížit nebo kompromitovat. Odborníci na tuto problematiku uvádějí, že přesnější termín by byl „sexuální zneužívání prostřednictvím obrazového materiálu“.

S pomocí pokročilých vyhledávacích botů jsme v BIRN strávili několik měsíců monitorováním Telegramu a podařilo se nám identifikovat třináct aktivních skupin, které sdílejí soukromý explicitní materiál. Tyto skupiny mají tisíce uživatelů a nový obsah je na nich každý den. Objevilo se tu také video, na kterém vystupuje Jelena.

Jelena se svěřila, že byla v dlouhodobém vztahu, když začala mít podezření, že její přítel ve společném bytě skrývá kamery.

„Trávili jsme tam veškerý čas. Sex jsme měli v ložnici, kde si nás tajně nahrával, a potom se na to díval,“ uvedla. Její partner se nakonec přiznal a všechny nahrávky jí ukázal. „Byl tam zaznamenaný každý den za poslední rok. A nebyla jsem tam jenom já, ale i několik dalších holek,“ popsala Jelena.

Přítel jí vyhrožoval, že pokud ho nahlásí na policii, videa zveřejní. Jelena se ale nenechala zastrašit a na policii byla hned dvakrát. V obou případech ale policisté o její výpovědi pochybovali a odmítli byt prohledat s poukazem na nedostatek důkazů. Pak jí zavolal kamarád, že video s ní koluje v jedné skupině na Telegramu.

„Můj bývalý přítel ta videa publikoval v uzavřené skupině, kam se dá dostat jenom na pozvánku,“ vysvětlila Jelena. Uživatelé jsou v naprosté anonymitě a nové zprávy se objevují téměř každou minutu. Některé z nich obsahují fotografie a videa, jež zřejmě pocházejí z pornografických serverů, ale objevují se tu i materiály, které jsou evidentně soukromé.

Neuvádějí se zde žádné informace o tom, jak byl obsah vytvořen nebo jestli aktéři poskytli souhlas se sdílením těchto materiálů. Často jsou ale k dispozici jiné údaje – odkazy na profily příslušných žen na Instagramu nebo jejich čísla na Viberu a WhatsAppu. Výsledkem je často příval zpráv od anonymních mužů, kteří žádají o sex.

Podmínky služby Telegram výslovně zakazují sdílení „nelegálního pornografického obsahu na veřejně dostupných kanálech“. Platforma také dává k dispozici kontaktní e-mailovou adresu, kde uživatelé mohou takový obsah nahlásit. Naše investigace ale ukazuje, že některé srbské skupiny na Telegramu tato pravidla porušují naprosto rutinně a zcela beztrestně.

Ve své písemné odpovědi nám zástupce oddělení pro kontakt s veřejností společnosti Telegram sdělil, že, citujeme, „od svého spuštění služba Telegram aktivně moderuje škodlivý obsah na své platformě, což zahrnuje publikaci pornografie z pomsty.“

„Naši moderátoři,“ pokračoval pan zástupce, „proaktivně monitorují veřejné části naší aplikace a v reakci na zprávy od uživatelů odstraňují obsah, který porušuje naše podmínky.“

Právní problémy

Pornografie z pomsty není v srbském právu definována jako trestný čin. Aby se do případu mohla zapojit policie či státní zastupitelství, musí případ obsahovat prvky vydírání, obtěžování nebo stalkingu. V opačném případě musí oběti pachatele žalovat samy, a to do tří měsíců od chvíle, kdy se obsah objeví.

Přesně to sdělil policista devatenáctileté Ivaně, která šla nahlásit svého expřítele. Poté, co se rozešli, ji několik měsíců stalkoval tak intenzivně, že se musela přestěhovat a zablokovat ho na všech svých profilech na sociálních sítích. Dál jí ale posílal e-maily a snažil se kontaktovat její rodinu. Nakonec začal vyhrožovat, že zveřejní jejich společné intimní video.

Tuhle hrozbu myslel vážně. Jednou v noci Ivaně najednou přišlo na Facebooku sto žádostí o přátelství od neznámých lidí, často doprovázených vulgárními zprávami. Podle jejích slov následovalo „několik dní trápení a slz, včetně obav, kdo všechno to uvidí“. S pomocí přátel se Ivana pokusila nechat video z různých stránek smazat. Pak šla na policii.

„Policista mě vyslechl. Z ničeho mě nevinil, hlavně proto, že jsem se zmínila o násilí v našem vztahu. Řekl, že expříteli zkusí zavolat, ale že toho moc udělat nemůže,“ popsala Ivana. „Pokud ale chci, můžu podat žalobu jako soukromá osoba, protože sdílí video bez mého souhlasu.”

Policista si s expřítelem promluvil a obtěžování skutečně ustalo. „Pokud se z mojí zkušenosti mohou ostatní ženy v něčem poučit, je to v tom, že nikdo nemá právo něco takového dělat a že si nikdo nic takového nezaslouží,“ uvedla Ivana.

Mirjana Stajkovacová, státní zástupkyně specializující se na trestné činy v oblasti moderních technologií, říká, že pornografie z pomsty by měla být v srbském právu klasifikována jako trestný čin.

„Každý má právo posílat své intimní materiály jiným lidem. Otevřel se tady ale nový potenciál pro zneužívání. Oběti tohoto jednání trpí následky, které mohou být zničující pro jejich duševní zdraví i pro členy jejich rodiny,“ popsala Stajkovacová.

V květnu 2022 nevládní organizace Autonomní centrum pro ženy odeslala na srbské ministerstvo spravedlnosti žádost, aby byla pornografie z pomsty začleněna do trestního zákoníku, ale neúspěšně. Centrum uvádí, že telefonáty od žen všeho věku, které se s tímto problémem setkaly a potřebují pomoci, vyřizuje minimálně jednou týdně.

Mnohé z žen, které se s reportéry BIRN podělily o své zkušenosti, uvedly, že byly v dlouhodobém vztahu a s pořizováním fotografií a videa souhlasily, protože svým partnerům důvěřovaly. Byly přesvědčené, že se jedná o jednorázovou věc a že materiál bude následně smazán.

Olivera se svým partnerem žila už několik let a má s ním dítě. Když se zeptal, jestli si ji může vyfotit nahou, nezaváhala. Budovali společný život a věřila mu. „Ani na chvilku mě nenapadlo nic negativního. Kupoval mi spousty podvazků, podprsenek, kalhotek, BDSM pomůcek, punčoch a všeho možného,“ uvedla Olivera. Na fotografie se dívali společně a Olivera byla přesvědčená, že je pak její přítel maže. Ale nemazal.

Po devíti letech Olivera vztah ukončila. O šest měsíců později jí od bývalého přítele přišla zpráva se screenshoty jejích fotek publikovaných na pornografickém serveru. Stejné fotky poslal i její matce, bratrům, přátelům a mužským příbuzným.

Olivera šla na policii. Nakonec si vymohla plné opatrovnictví svého dítěte a její expartner dostal zákaz se k ní přibližovat a jakkoliv ji kontaktovat. „Byla to hrozně ošklivá, smutná a nepříjemná zkušenost, ale dostala jsem se z toho. Život jde dál,“ popsala.

Nezletilí

Některé z žen, s nimiž jsme mluvili, byly v době, kdy se staly oběťmi pornografie z pomsty, ještě nezletilé.

Katarině bylo patnáct let, když začala chodit s osmnáctiletým mužem z malého srbského města. O sexu spolu mluvili, ale Katarina mu řekla, že ještě není připravená. Věřila, že ji partner chápe.

Po několika měsících spolu odjeli na srbskou horu Tara, kde Katarinu přepadla horečka. Vypila šálek čaje a usnula. Dnes je přesvědčená, že jí přítel do nápoje něco hodil. Z celé noci si vůbec nic nepamatuje. Po několika měsících se rozešli a záhy nato se video s ní objevilo na bezpočtu pornografických serverů a ve skupinách na Telegramu. Katarina o existenci videa neměla tušení.

„Na videu jsem vidět já, ale on ne - jen jeho genitálie. Napsal mojí sestře, že to mělo být výchovné, neměla jsem se prý opovažovat se s ním rozejít.” U videa bylo uvedeno Katarinino celé jméno, město, z něhož pochází, odkaz na instagramový profi a telefonní číslo. Na policii se Katarina obrátila hned několikrát, ale bez úspěchu.

„Řekli mi, že přeháním, protože jsme byli pořád ještě ve vztahu, takže třeba už prostě nemohl čekat, protože je muž a má svoje potřeby,“ vybavuje si Katarina reakci policie. „Uběhly už víc než tři roky a s psychickými problémy jsem se začala vyrovnávat až teď, když jsem se přestěhovala do jiného města. Následky jsou trvalé, nikdo s tím nic nedělal.“

Úřad státního zástupce pro trestnou činnost v oblasti moderních technologií se svými čtyřmi zaměstnanci je jedinou institucí, která se těmito případy zabývá. Oznámení o pornografii z pomsty sem přicházejí každý den. Jeden z řešených případů, který se týká Telegramu, se táhne už asi dva roky. Je ale vyšetřován jako dětská pornografie, nikoliv pornografie z pomsty.

Telegramovou skupinu „Nišlijke“ (česky Nišanky) jako první odhalila jedna z jejích obětí, Staša Ivkovićová, která na Twitteru napsala, že její fotografie a odkazy na profily na sociálních sítích kolují v této skupině, jež se zaměřuje na město Niš. Policie zatkla správce skupiny Nemanju Stojiljkoviće v březnu 2021, ale případ dosud nebyl uzavřen.

„Mnohé z obětí, s nimiž jsem mluvila, jsou velmi rozrušené. Většina z nich při výpovědích pláče, což je i pro mě velmi traumatizující. Fakt jim věřím,“ vysvětlila státní zástupkyně Mirjana Stajkovacová. Dodala, že oběti, které zjistí, že se něco podobného stalo, by měly okamžitě zajistit důkazy – pořídit snímky obrazovky se zprávami, obrázky, příspěvky a profily, z nichž byl obsah odeslán.

„Udělejte prosím všechno, co můžete. Pořiďte snímky obrazovky úplně všeho a nezametejte to pod koberec s tím, že to přejde. Nepřejde to a následky mohou být velmi závažné,“ poradila Stajkovacová. Dále uvedla, že oběti by měly zajít na nejbližší policejní stanici a předat svůj telefon k odbornému přezkoumání. S sebou by měly vzít případné svědky, kteří výpověď potvrdí.

„To, co tito lidé provádějí, je podle nás trestný čin. Rozhodně to nebudeme vnímat jako jev, který ve společnosti prostě existuje a neměl by být trestán. Tito lidé už nemohou zůstávat v naprostém klidu v domnění, že jim všechno projde. Pokud predátor cítí, že mu je někdo na stopě a jde po něm, udělá chybu. A díky té chybě ho dopadneme,“ uzavřela Stajkovacová.