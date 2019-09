Zakázky pro české firmy v Srbsku. Pomohou obnovit filmové ateliéry i vozový park hlavního města

Devítimilionové Srbsko může mít pro české podniky strategickou pozici v regionu západního Balkánu. Tento týden doprovodila českého prezidenta Miloše Zemana na cestě do Bělehradu 50členná skupina zástupců českých firem. O jejich nabídky byl ze strany srbských podnikatelů velký zájem. Na společné hospodářské fórum se jich přihlásily dvě stovky. Některé české investice a nabídky zboží už mají konkrétnější obrysy. Od zpravodaje z místa Bělehrad 20:33 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovníci depa Sava jsou s českými tramvajemi spokojení. | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Filmy pro zahraniční produkce. O ty nebývala v bělehradských ateliérech nouze. V bývalé Jugoslávii se točily i mayovky s Vinetouem, ve kterých exceloval místní herec Gojko Mitić.

Teď bude chátrající ateliéry Avaly stavět na nohy česká firma Sebre. Také o jejich investici do srbského filmového průmyslu jednal v Bělehradu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ve vládě za hnutí ANO.

„To jsou regionálně velmi známé ateliéry, které tady ještě v předrevolučních dobách točily nejlepší jugoslávské filmy. Dnes na tom nejsou dobře, tato společnost má zájem do nich investovat a vytvořit tady velký projekt, který by lákal zahraniční filmaře natáčet v této zemi,“ popisuje pro Radiožurnál.

Součástí projektu je podle něj i investice do realit v okolí ateliéru, kde by mělo vzniknout něco jako sídliště či menší městečko.

Další šance pro české podniky je v dopravní infrastruktuře. Bělehrad totiž potřebuje obnovit vozový park tramvají, autobusů a trolejbusů.

„Tady pracuje české konsorcium, které má z našeho pohledu reálnou šanci to zvládnout. Jsem v osobním kontaktu s ministrem průmyslu, ten je v osobním kontaktu se starostou Bělehradu a budeme se řádově během 14 dnů informovat o stavu věci. Naši dodavatelé mají obrovskou šanci to zrealizovat,“ pokračuje Havlíček.

Tím dodavatelem by mohla být akciová společnost Škoda Transportation, která by ráda nahradila 130 starých československých tramvají KT4YU z 80. a 90. let. Průměrné stáří kloubových tramvají z produkce ČKD Tatra je totiž v Bělehradu 32 let.

České tramvaje se osvědčily

Pracovníci depa Sava jsou s českými tramvajemi spokojení. Čas od času potřebují jen drobné opravy, ale stále jezdí.

Podle šéfa údržby depa Milana Giegiće jsou české tramvaje skoro nezničitelné. Přežily bombardování Bělehradu letadly NATO, hyperinflaci i mezinárodní sankce, kvůli kterým neměli dost náhradních dílů na opravy.

Ředitel depa Vladimir Tasić říká, že čas prokázal, že české tramvaje jsou dobré, ale je třeba už přejít k něčemu novému a modernímu.

Člen představenstva Škody Transportation Zdeněk Majer, viceprezident společnosti pro obchod, potvrdil, že nabídka nových českých tramvají a dalších vozidel je v Bělehradu na stole.

„Skupina Škoda Transportation jedná už několik měsíců o obnově kompletního vozového parku, a to jak o tramvajích, tak o trolejbusech. Máme v paletě několik druhů tramvají i trolejbusů. Chceme jít do vyššího celku spolupráce, a to je obnova depa. Budeme se snažit, aby se do konce roku formalizovala budoucí spolupráce,“ říká Majer.

Za několik let by tedy místo sice spolehlivých, ale už zastaralých a hlučných českých KT4 mohly ulicemi srbské metropole projíždět nové tišší tramvaje.