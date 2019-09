Obrana, stavba dálnic i kanál Dunaj-Odra-Labe. Čeští ministři v Srbsku jednali o užší spolupráci

Česká republika bude moci úžeji spolupracovat se Srbskem v oblasti obrany. Příslušnou dohodu ve středu v Bělehradě podepsal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se svým srbským protějškem Aleksandarem Vulinem. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) zároveň podepsal se srbským ministrem Nenadem Popovičem memorandum o spolupráci v oblasti inovací, umělé inteligence a robotiky. Bělehrad 20:38 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar (za ANO) podepsal v Srbsku dohodu o obranné kooperaci. | Zdroj: Úřad vlády ČR

Při příležitosti nynější státní návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Srbsku přicestovali do Bělehradu i čtyři čeští ministři, kteří jednali se svými srbskými protějšky.

Dohoda o obranné kooperaci například vymezuje oblasti možné vojensko-technické spolupráce, třeba ve zbraňových a obranných technologiích, vojenském vzdělávání, výcviku a zdravotnictví. Srbsko se může tradičně, podobně jako Česko, pochlubit rozsáhlým obranným průmyslem.

Dohodu na konci srpna schválila česká vláda. Podle ministerstva obrany má vytvořit předpoklady pro další rozvoj obranné spolupráce Česka a Srbska. Obě země mají podobné ujednání z roku 2005. Česká republika ho ale tehdy uzavřela s federativním státem Srbsko a Černá Hora, který o rok později zanikl.

Dokumenty byly podepsány po setkání Zemana se srbskou hlavou státu Aleksandarem Vučičem a po jednání národních delegací.

Filmové ateliéry

Havlíček se v Bělehradě postupně setkal se čtyřmi ministry, kteří mají ve své gesci energetiku, průmysl, technologie a stavebnictví. Jednal například o možné dodávce tramvají pro Bělehrad.

Další investicí, kterou politici probírali, je plán společnosti Sebre, která chce v Bělehradě oživit místní filmové ateliéry. Současně v jejich okolí kupuje pozemky, na kterých chce postavit moderní sídliště s vilovou čtvrtí. O projektu se podle Havlíčka mluvilo i na úrovni prezidentů a při schůzce Zemana s premiérkou Anou Brnabičovou. „Získali jsme vysoký stupeň podpory, myslím, že ta firma má šanci to zrealizovat,“ dodal.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík jednal se svou resortní kolegyní Zoranou Mihailovičovou o zkušenostech z výstavby dopravní infrastruktury; Srbsko je schopno získat pravomocné povolení do roka až dvou od rozhodnutí o stavbě. V Česku to je podle Kremlíka 13 let. Mluvili také o vysokorychlostních železničních tratích.

S ministryní jednal také o kanálu Dunaj-Odra-Labe, který podporuje Zeman. Podle Kremlíka je již dokončen materiál pro jednání vlády, který obsahuje tři možné varianty dalšího postupu. Jakou z nich kolegům doporučí, se chce ministr rozhodnout v nejbližší době. Otázkou podle něj je, zda zachovat územní rezervu pro toto dílo, zrušit ji nebo ji ponechat v jiné podobě.

Ministr vnitra Jan Hamáček přijel do Srbska s cílem jednat o českém policejním kontingentu, který v zemi slouží, a o policejní spolupráci do budoucna.