,Mezi sladkými lžemi a hořkou pravdou.‘ Srbský prezident varoval před útoky kosovských Albánců

Srbský prezident Aleksandar Vučić se v pondělí vyslovil pro pokračování dialogu s kosovskými Albánci pod podmínkou zrušení drastického cla uvaleného Prištinou na dovoz zboží ze Srbska. Varoval přitom před zmrazením současného stavu vztahů, jak to někteří srbští politici navrhují. To by podle Vučiče mohlo brzy vyústit v útoky na Srby.

Bělehrad 7:11 28. května 2019