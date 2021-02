Srbsko darovalo Severní Makedonii 5000 dávek vakcíny. Dostanou je zdravotníci v první linii

Srbsko v neděli darovalo sousední Severní Makedonii téměř 5000 vakcín proti covidu-19. Skopje tak může začít očkovat ještě dříve, než přijdou vakcíny, které si samo objednalo. „Díky této dodávce budeme schopni naočkovat všechen zdravotnický personál z covidových center,“ řekl severomakedonský premiér Zoran Zaev a poděkoval svému severnímu sousedovi. Krok označil za akt solidarity srbského národa s národem Severní Makedonie. Bělehrad/Skopje 17:26 14. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srbský premiér Aleksandar Vučić (vlevo) s makedonským protějškem Zoranem Zaevem při předání vakcín. | Zdroj: Reuters

Srbsko poslalo do Severní Makedonie očkovací látku od americké firmy Pfizer a německé společnosti BioNTech. Srbský premiér Aleksandar Vučić, který byl spolu se Zaevem za mrazu přítomen jejímu slavnostnímu předání na hraničním přechodu Tabanovce, uvedl, že Bělehrad získal od Pfizeru k takovému kroku povolení. Srbsko do sousední země dodalo 4680 balení, která umožní ve dvou fázích oočkovat 2340 lidí. Podle Zaeva je to první část celkem dohodnutých 8000 dávek.

Severní Makedonie se tak po Srbsku, Albánii a Bosně stane čtvrtou zemí Západního Balkánu, která zahájí očkování. Vakcinace zatím nezačala v Černé Hoře a v Kosovu.

Severní Makedonie má něco přes dva miliony obyvatel a od začátku pandemie se v ní koronavirem nakazilo zhruba 97 000 lidí, z nichž více než 3000 po onemocnění zemřelo. To představuje jednu z největších smrtností na covid-19 na světě, napsala agentura AFP.

Dohoda s Čínou

Skopje se spolehlo na celosvětový vakcinační program COVAX a na Evropskou unii. Protože COVAX má zpoždění, podepsalo ještě 8. února dohodu s čínskou firmou Sinopharm, která mu koncem tohoto měsíce dodá 200 000 svých vakcín.

Zhruba sedmimilionové Srbsko oočkovalo alespoň jednou dávkou 635 000 obyvatel a dvě dávky už dostalo 205 000 z nich, upřesnil v neděli srbský prezident. Do země už dorazilo na dva miliony vakcín, z toho 1,5 milionu z Číny, zbytek pochází od Pfizeru a svou vakcínu Sputnik V dodalo do Srbska i Rusko. Prvních 150 000 vakcín od britsko-švédské společnosti AstraZeneca by mělo přijít v příštích dnech, dodal Vučić. Podle českého premiéra Andreje Babiše, který Srbsko tento týden navštívil, je země po Británii v počtu podaných vakcín na milion obyvatel druhá v Evropě.