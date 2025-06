‚Srdce nás bolí z té nejstrašnější ztráty.‘ Izraelská armáda přivezla z Pásma Gazy těla dvou rukojmích

Izraelská armáda ve spolupráci s bezpečnostní službou Šin Bet při noční operaci přivezla z Pásma Gazy zpět do Izraele těla dvou rukojmích, napsal zpravodajský server The Times of Israel (ToI) s odkazem na premiéra Benjamina Netanjahua. Manželé Judih Weinstenová, které bylo 70 let, a 72letý Gadi Haggai byli podle ToI zavražděni při teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023 a jejich smrt v prosinci téhož roku potvrdila izraelská armáda.

Tel Aviv 10:57 5. června 2025