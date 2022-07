Akademička z Oxfordu: Protestující na Šrí Lance jsou oběti hospodářského selhání. Požadují odpovědnost

Špatná ekonomická situace, nedostatek jídla a znemožněný přístup k základním potřebám: kousky skládačky, které dohnaly tisíce lidí na Šrí Lance k demonstracím a dosavadního prezidenta Gotabaju Radžapaksu k následné rezignaci. Doktorka Thiruni Kelegamaová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz komentuje aktuální vývoj v zemi. „Problém, na který bychom se měli zaměřit, je, co dělají ozbrojené složky. Jejich úkolem je vyvolat v lidech strach,“ říká. Rozhovor Praha/Oxford/Kolombo 6:17 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující na Srí Lance | Foto: Thilina Kaluthotage | Zdroj: Reuters / NURPHOTO

Šrí Lanka se utápí v hluboké ekonomické krizi od jara. Situace výrazně eskalovala během posledních dvou týdnů, když se protesty z ulic přesunuly do rezidence prezidenta či kanceláře premiéra. Kam až to může zajít?

Obyvatelé Šrí Lanky protestují od dubna, kdy se ustanovilo hnutí „Gota Go Home“. Co je jejich požadavkem, to vyplývá z názvu. Je to jasná zpráva. Chtějí, aby Gotabaja Radžapaksa rezignoval a s ním odešla i zdevastovaná ekonomie, nedostatek jídla a vysoké náklady na život.

Co pozorujeme, to se netýká pouze – v současnosti rezignovaného – prezidenta, dotýká se to celé jeho rodinné dynastie, která vedla zemi téměř dvě dekády. Rod Radžapaksů byl u moci od roku 2005, Gotabaja byl zvolen v roce 2019 s podporou 6,9 milionů hlasů. V zemi o velikosti 22 milionů obyvatel si můžete představit množství jeho podporovatelů. Pokud zvážíte, jak silné jsou nyní hlasy, které ho urgentně žádají, aby odešel, je to jasný vzkaz.

VIDEO: The resignation of Sri Lanka’s president Gotabaya Rajapaksa comes after months of protests blaming his government for the mismanagement of the island nation's economy, with a foreign exchange crisis leading to severe hardships for its 22 million people. pic.twitter.com/OoSevof6Ep — AFP News Agency (@AFP) July 18, 2022

Pokud budeme hledat motivaci lidí, kteří se proti systému nyní vymezují, musíme si uvědomit, jak dalekosáhlé jsou ekonomické dopady rozhodnutí, která Radžapaksovi učinili. Jsou to lidí, kteří si více či méně mohou dovolit jedno jídlo denně, pokud jsou ti šťastní. Vláda v nich proto ztratila oporu, to odstartovalo sérii protestů.

Dostala nás až do 9. července, kdy se odehrál dosud největší protest, který vyvolal také nejmasivnější policejní a politický zásah. Gotabaja nařídil zákaz vycházení, zavedl omezení.

Kdo je Thiruni Kelegama? Akademička působící na Oxfordské univerzitě, katedře jihoasijských studií. Ve výzkumu hledá průsečík mezi politickou geografií a rozvojovými studiemi, zaměřuje se na téma politické transformace. Věnuje se zejména dění na Šrí Lance.

Lidé byli a jsou zoufalí. Vidíte to na záběrech, když překonávají barikády do prezidentské rezidence. Tento odpor vyvolal reakci poněkud vynucený a svým způsobem opatrný odjezd Radžapaksy ze země. Odletěl ve středu, rezignační dopis poslal nejprve ve čtvrtek večer e-mailem a originál poslal diplomatickou cestou. Jeho formální odstoupení bylo oznámeno v pátek.

Co je tedy nyní cílem protestů?

V případě, že bychom se zaměřili na onen vzkaz „Gota Go Home“, pak můžeme říct, že je rezignací požadavek naplněn. Je ale důležité zdůraznit, co všechno tohle stálo. Lidé ztratili mnoho životů strádáním, jiní nemohli nakrmit své rodiny, někteří byli zraněni při protestech. Máte tu všechny tyto kousky skládačky. Když vezmeme v potaz, že zde působila rodina, která byla u moci od roku 2005 a využívala obrovské množství moci, jež jí příslušela jen z části, pak to, co sledujeme nyní, je demokracie v akci. Lidé požadují politickou odpovědnost.

Zapojení armády

Do dění několikrát zasáhla policie. Ozbrojené složky opakovaně proti davu použily slzný plyn nebo vodní děla, aby rozehnaly demonstrace. Jsou případy zranění a po posledním střetu dokonce úmrtí. Jaká je role policie v celé záležitosti?

To je velmi dobrá a důležitá otázka, nad kterou se dost často lidé nezamýšlejí. Zdá se mi, že média kolikrát znázorňují protestující jako násilné a naštvané skupiny. Nikdo vlastně nemluví o tom, jaká je role policie nebo armády.

Abychom to jasně pochopili, musíme začít s tím, že jednoznačně pojmenujeme protestující: už celé měsíce se vymezují proti politické elitě, jsou to oběti ekonomického a hospodářského selhání. Žádají změnu, velkou změnu, protože jsou v tomto ohledu oběti.

S čím se setkali? Místo řešení se proti nim postavila vodní děla a použili vůči nim slzný plyn. Násilí a státní represe by neměly být povoleny. Problém, na který bychom se měli zaměřit, je, co dělají ozbrojené složky. Jejich úkolem je vyvolat v lidech strach.

Nemůžeme mluvit o finanční krizi a selhání v oblasti hospodaření, aniž bychom zmínili, že 15 procent národního rozpočtu je určeno armádě. Mají ohromnou moc. Sledujeme extrémní militarizaci, Šrí Lanka je jedním z nejsilnějších zástupců na světě v tomto ohledu. (Armáda) Figuruje jako správce veřejného pořádku, k čemuž využívá své kapacity, svou sílu, a to je něco, co by z mého pohledu nemělo být povoleno. V ulicích jsme svědky zapojení armády, která bezostyšně bije protestující a novináře. To je současnou náplní policie, není to v pořádku a je to něco, o čem se málo mluví.

Když se bavíme o násilném potlačování protestů v Asii, nemůžu se ubránit srovnání s nedávným děním v Barmě. Protesty sice byly vyvolané v trochu jiné atmosféře – lidé se vymezovali vůči vojenské juntě, ale přesto. Nesledujeme obdobnou situaci na Šrí Lance?

Ano, skvělá otázka, ráda porovnávám. Jak jsem zmiňovala, armáda představuje silnou složku na Šrí Lance, těší se velké moci, dokonce někdejší vojenští představitelé mají významné posty, do kterých je jmenoval dosavadní parlament a Radžapaksova vláda.

Ale zároveň je zde dlouhá historie demokratické kultury. A jak sledujeme, ozbrojeným složkám byla dána pravomoc, aby zjednaly pořádek, ale nebylo jim umožněno chopit se politické moci. Přestože vývoj v takto vyhrocené situaci je obtížné predikovat, myslím si, že v tomto konkrétním případě se můžeme opřít o demokratickou tradici Šrí Lanky.

Rodinná dynastie

Často bývá skloňováno, že za současnou ekonomickou krizi na Šrí Lance je zodpovědná rodina Radžapaksů a jejich nehospodárné počínání. Poté, co dosavadní prezident odletěl ze země a následně se vzdal mandátu, bude se za svá rozhodnutí zpovídat? Hrozí mu nějaké postihy či možné trestní stíhání?

Když se podíváme na události, které následovaly po oznámení, že se chystá rezignovat, to jasně ilustruje odpověď na vaši otázku. Je to jednoduché. Jakožto rezignovaný prezident ztrácí imunitu. Proto také jeho rezignace přicházela velmi, velmi pomalu.

Dinidu de Alwis

@dinidu Gotabaya Rajapaksa has left the building.



Once the most feared man in the country was rendered to a joke - now having to hide from his own voters, fleeing in the dead of night. Reduced to nothing. Can't go to his one child, can't stay in the country he was born in. No home. 57 289

Nejprve řekl, že ji podá, ale okamžitě to neudělal, vzal si čas. Pak se o něm několik dní nevědělo a najednou jsme byli svědky jeho úniku. Odletěl nejprve na Maledivy, následně pak do Singapuru. Vlastně je to něco, čeho se mnozí obávali. Protože Radžapaksova vláda byla velmi dobře známá pro pomalý postup a promyšlené taktiky.

Nicméně co to ve výsledku znamená? Ztratil imunitu. On i jeho rodina mohou stanout před odpovědností a zpovídat se z této finanční krize, protože sehráli významnou roli při jejím vytváření. Ale to není vše. Zpovídat by se mohli také ze zásahů proti lidským právům, kterých se v posledních měsících dopouštěly policejní složky při potlačování protestů. A dělaly to na Radžapaksův příkaz.

Proti demonstrantům na Srí Lance policie zasahuje vodními děly | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Nevíme, jestli bude proti nim vzneseno nějaké obvinění a kdy by k tomu případně došlo. Je to složitá situace také proto, že nevíme, kde se nakonec usadí, co bude jejich cílová destinace. Singapur to pravděpodobně nebude, protože Radžapaksovi byla udělena práva pouze na speciální návštěvu. Až podle toho, co se stane následně, budeme vědět, jaké mohou být další kroky.

Způsob, jakým rezignovaný prezident odletěl ze země, podle vás dokládá to, že si není jistý situací, ve které se nachází? Cítil se ohrožený?

Ano. Ukazuje to, že si je vědom toho, že pokud by rezignoval a v zemi zůstal, mohl by být souzen za činy, které vykonal. V první řadě špatné ekonomické řízení nebo porušování lidských práv. Nevykládám si to tak pouze já. Mluví o tom v této souvislosti spousta pozorovatelů, právníků, lidskoprávních aktivistů. Vzdal se své imunity až ve chvíli, kdy byl na „bezpečném místě”.

Politická změna

Kdo se nyní postaví do čela? Na přechodné období získal pravomoci premiér, nástupce má ale ve středu určit parlament. Jenže protesty neutichly a vymezovaly se i proti premiérovi. Lidé chtějí změnu kompletní šrílanské politické kultury. Vidíte tam nějakou personu, která by byla přijatelná pro protestující a dokázala učinit krok ke zklidnění situace?

Jak jste správně poznamenala, nyní jsme v situaci, kdy se premiér Ranil Vikremasinghe zavázal, že povede zemi do té doby, než se vybere nový prezident. K tomu by mělo dojít v následujících dnech, ale schvalování bude ještě nějakou dobu trvat. Ještě než Radžapaksa odletěl, předal Vikremasinghemu pravomoci. To do určité míry znásobilo hněv demonstrantů. Premiér pro ně najednou představoval symbol a součást Radžapaksova projektu.

Je zde vícero kandidátů a nic není potvrzeno. Spekuluje se například o Sajithu Premadasovi, což je syn bývalého prezidenta Ranasinghe Premadasy, který úřadoval v letech 1989 až 1993. To je podle mého názoru nejsilnější kandidát.

Sajith Premadasa

@sajithpremadasa I am contesting to be the President. Electorate is confined to 225 MPs with the GR coalition dominating the numbers. Even though it is an uphill struggle I am convinced that truth will prevail. 159 1519

Změna politického vedení je jedna věc, co ale náprava šrílanské ekonomiky? Jak se může země snažit o „uzdravení”? Na jakých pilířích předpokládáte, že bude stavět svůj opětovný rozvoj?

Když se snažíme analyzovat Šrí Lanku a pozorujeme situaci, ve které se nyní nachází, je to devastující ekonomická krize. Dohnala zemi v polovině dubna k platební neschopnosti, nese si ohromný nesplacený dluh, masivní inflaci. Nejen, že lidé nemají za co si věci kupovat, často jich tam je nedostatek či chybí úplně. Je to urgentní humanitární katastrofa.

Tomu bude muset čelit nová vláda. Bude potřeba zavést okamžitá opatření, aby tolik lidí netrpělo, jak se děje v současnosti. Lidé trpí nedostatkem plynu na vaření, nedostatkem jídla - jsou to základní potřeby, které bude muset přicházející garnitura rychle vyřešit a zaopatřit.

Až se toto podaří, přichází následující krok - inkluze. Vláda bude muset vyřešit, jak nynější rozdělenou společnost znovu začlenit do každodenního politického života. Zodpovědností příchozí vlády bude ujistit obyvatele, že se o ně zvládne postarat, v prvé řadě tedy potřebuje mít ekonomickou kredibilitu a zároveň bude nutné získat důvěru.

O jak dlouhém časovém období se bavíme?

Dávat určitou cifru je nyní nemožné. Mluvíme o zemi, která se potýká s absolutně zdevastovanou ekonomikou. Co je podle mě důležité zdůraznit: nemůžete dělat ekonomické reformy bez těch politických. To je zkrátka nemožné.

Vrátím se tedy k tomu, na co jste se ptala před chvílí, Šrí Lanka se bude muset zaměřit na pilíře, které jí pomohou „postavit se znovu na nohy”. Nejúčinnější bude zaměřit se na turismus, který utrpěl kvůli koronavirovým opatřením. Dále také zemědělství, které bylo poznamenané zákazem dovozu chemických hnojiv. Farmáři byli nuceni pěstovat plodiny pouze organickým způsobem, což se samozřejmě projevilo na poklesu produkce.

A co zahraniční pomoc? Víme, že o region projevila zájem Čína, která nabízela refinancování dluhu, Indie přislíbila půjčku, probíhají jednání také s Mezinárodním měnovým fondem. Byly by tyto zásahy nápomocné?

Samozřejmě, v kritickém rozpoložení, ve kterém se Šrí Lanka nyní nachází, je jakákoliv pomoc ze zahraničí vítaná. Ale myslím, že na co narážíte ve vaší otázce, na možné vytváření vlivu například ze strany Číny, aby byla pomoc účinná, musí v zemi předcházet politická změna. Bez politické stability je velmi těžké o čemkoliv jednat.

Sledujeme první kroky, které by k tomu mohly vést. Radžapaksova rezignace otevírá dveře jednání o novém rozložení sil a možné politické změně. Může začít potřebná debata, bez níž není možné čehokoliv dosáhnout.