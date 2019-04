Všude prázdno, což tady normálně nebývá, popisují čeští turisté Srí Lanku po útocích

Srí Lanka se vzpamatovává z nejhoršího teroristického útoku v historii země. Ten za sebou zanechal 290 mrtvých a na 500 zraněných. Cílem byly křesťanské kostely a luxusní hotely. Úřady nad ránem zrušily zákaz vycházení, obchodníci otevřeli, zavřené zůstávají školy a úřady. Život se pomalu vrací k normálu a toho využívají i turisté. Jsou mezi nimi i Češi. Od zpravodaje z místa Kolombo 13:14 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští turisté na Srí Lance den po teroristických útocích | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Kapitán nám zahlásil asi hodinu a půl před přistáním, co se stalo. Čekali jsme, co bude. Ve finále jsme prošli kontrolou jako při každém jiném letu. Prošli jsme, počkal na nás taxikář a přijeli jsme sem,“ popsala Radiožurnálu Petra Matějíčková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 I po bombových útocích přijíždějí na Srí Lanku noví čeští turisté. Více si poslechněte v reportáži zvlášního zpravodaje Radiožurnálu v Kolombu Ľubomíra Smatany

Přiletěla z Prahy pár hodin po bombovém útoku v Kolombu. „Obava asi ano, ale uvidíme, co bude. Stresující bylo i to, že bylo všude zavřeno, všude prázdno, což tady normálně nebývá. I silnice byly prázdné, což vyvolává něco malinko jiného. Čekáme, co bude dál,“ dodává Matějíčková.

Na otázku, co bude dělat, odpovídá: „Odpočívat.“ Plánuje jít i do centra města.

V pondělí nad ránem přiletěli do srílanské metropole i Václav s přítelkyní. Měli trochu obavy, chtěli nakonec letět někam jinam, ale rozhodli se, že zůstanou v Kolombu.

ONLINE: Útoky v Kolombu podle vlády spáchali místní islamisté, policie našla další bombu a rozbušky Číst článek

„Zatím ještě nemáme informace, jaká je tady nálada. Takže ještě uvidíme. Zjistíme, jestli tady budou ještě lidi tak nadšení, jako před útokem. A pokud tady bude blbá nálada, která by cestování moc nepřidala, uvažujeme, že přeletíme ještě někam dál,“ popsal Václav.

Pár se tak nebojí ani tak o své bezpečí. „Zatím se asi nikdy nestalo, nebo nevíme o tom, že by se stalo, že by na jednom místě byly dvakrát útoky za sebou. Mělo by to být všechno v pohodě,“ dodal.

Na Srí Lance je podle hrubých odhadů českých úřadů kolem 400 českých turistů.