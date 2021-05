OBRAZEM: Požár kontejnerové lodi znečistil pobřeží Srí Lanky, odstranění následků může trvat i měsíce

Na počátku byl únik kyseliny dusičné, po kterém v úterý vzplála kontejnerová loď, kterou vlastní singapurská firma X-Press Shipping. V kontejnerech se nacházely chemikálie a kosmetika. Výbuch vedl k osmidennímu požáru, který výrazně znečistil pobřeží Srí Lanky. Kapitán a posádka lodi vyvázli, nikdo nepřišel o život.

Požár hasilo srílanské a indické námořnictvo společně s experty na záchranu lodí v atmosféře obav velké přírodní katastrofy. Špatné počasí a monzuny ale proces výrazně brzdily.

V současnosti je problémem kouře, který roznáší po pobřeží popel s mikroplasty. Předsedkyně srílanské organizace pro ochranu mořského životního prostředí (MEPA) Dharshani Lahandapuraová sdělila místním médiím, že úřady začnou testovat kvalitu vzduchu a vody kvůli obavám, že kouř může mít nepříznivý zdravotní dopad na obyvatele.

Kouř ale není jediným problémem, se kterým se místní musí potýkat. Jestli se loď potopí, do moře by mohly vytéct stovky tun ropy. Takový vývoj situace by mohl výrazně ohrozit život v moři.

Událost by mohla negativně poznamenat například destinaci Negombo. Lokalita vedle turismu těží hlavně z rybaření. Větší únik ropy by městu zadal dvojitou ránu, uvádí BBC.

Lahandapuraová řekla tiskové agentuře AFP News, že posádka si byla úniku vědoma ještě před vstupem na srílanské teritoriální vody. Předsedkyně tvrdí, že se personál mohl vyhnout požáru, pokud by se zachoval patřičně vzhledem k situaci.

VIDEO: Sri Lankan Navy soldiers collect debris washed ashore from the Singapore-registered container ship MV X-Press Pearl, which has been burning for over a week off the Sri Lankan coast pic.twitter.com/ZgUZpINZU7