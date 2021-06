Loď hořící u pobřeží Srí Lanky obklopily zelené skvrny. Úřady se obávají ekologické katastrofy

Koalice kompromisů, která má smést Netanjahua. Zásadní změny nová vláda nepřinese, říká analytička

„Pro všechny to bude koalice kompromisů. Netanjahuova hlavní role bude kopat do vlády, především do pravicových stran,“ říká pro iROZHLAS.cz odbornice na Izrael Irena Kalhousová. Co od vlády čekat?