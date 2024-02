Šrí Lanka mění pravidla, Víza končí 288 tisícům Rusů, zemi musí opustit i na 20 tisíc Ukrajinců

Šrí Lanka ukončuje víza pro Rusy a Ukrajince, kteří v zemi zůstávají na prodloužená turistická víza. Do země přijeli kvůli její volné politice vydávání a prodlužování turistických víz, kterou nastavila kvůli hospodářské krizi. Zemi mají opustit do sedmého března. Rozhodnutí řeší kvůli potenciálním diplomatickým rozepřím šrílanský prezident. Píše o tom britský deník The Independent.

Kolombo 12:51 28. února 2024