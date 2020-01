Na Srí Lance začal školní rok. Místní nadace už dvacet let pomáhá chudším dětem, kupuje jim pomůcky

Začíná školní rok. Ne u nás, ale na Srí Lance. Vybavení školáka uniformou, psacími potřebami, sešity a třeba i aktovkou ale může být pro některé rodiny zvláště na vesnici výdajem, který si nemohou dovolit. V regionu Seenigama na západním pobřeží ostrova Srí Lanka žákům ze sociálně slabých rodin pomáhá už přes 20 let charitativní Nadace Dobra. Letos do školy vybavila přes pět tisíc dětí v několika lokalitách Srí Lanky. Od zpravodaje z místa Colombo/Seenigama 17:42 2. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nadace Dobra rozdává školní výbavu dětem z chudých vesnických rodin už přes 20 let | Zdroj: Foundation of Goodness

Modlitbou s buddhistickým knězem v chrámu začala slavnost pro několik stovek dětí z vesnic kolem městečka Hikkaduwa. Všechny dívky s pečlivě upletenými copy, kluci v bílých košilích a modrých kraťasech a všichni bosí. Jinak to v buddhistické svatyni nejde.

Na pódiu na ně čekaly modro-oranžové školní batohy. Jejich kamarádi pro následující školní rok.

Pak paní učitelka vyvolávala jména dětí a kluci a holky si chodili pro tašky a klaněli se knězi a potom dalším, kteří jim tašky předávali. Některým oči přímo svítily, na některých bylo vidět, že je začátek školy ani trochu netěší.

Třináctiletá Parami ale dobře ví, proč se chce dobře učit. Nejvíc ji prý baví angličtina. Tak Parami, co máš v té nové tašce?

„Je tady svačinová krabička, poukázka na nákup bot a školní uniformy, penál, tužky a sešity, bloky na výkresy a spousta věcí,“ vyjmenovává pro Radiožurnál. „Já chci být jednou letuška, víte. U našich aerolinií,“ dodává.

550 korun za vybavení

Hodnota plně vybavené školní brašny je podle výkonného ředitele Nadace Dobra Samana Kumary čtyři tisíce srílanských rupií. To je přibližně 21 eur, nebo 550 korun. Pro děti a jejich rodiče je to ale velká pomoc. Když jsou v rodině třeba tři děti školou povinné, je to pro ně velký výdaj, který je může v prosinci a lednu hodně zatížit. Nadace Dobra rozdává školní výbavu dětem z chudých vesnických rodin už přes 20 let.

Zakladatel nadace, bývalý obchodník s cukrem, filantrop Kushil Gunasekera se už v době svých vysokoškolských studií vracel do rodné vesnice a viděl, že tam žije mnoho nadaných, chytrých a schopných dětí, které se ale nemohou učit, protože jejich rodiče nemají na jejich školní potřeby.

Prvním cílem nadace, kterou založil, bylo tedy pomáhat vesnickým znevýhodněným dětem, aby měly podobné podmínky jako ty ve městě. Dnes nadace pomáhá nejen dětem v základních školách, ale vzdělává i mladé dospělé v ovládání počítačů, opravování elektrických zařízení nebo šití na stroji.

To, aby se i ti, kteří žijí na nepříliš rozvinutém srílanském venkově, měli také možnost se v životě dobře uplatnit.