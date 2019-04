Srílanská vláda: Útoky v Kolombu spáchali místní islamisté, zřejmě s pomocí ze zahraničí

Nedělní útoky na Srí Lance, které si vyžádaly 290 mrtvých, spáchala místní islamistická skupina. Oznámil to mluvčí vlády Radžita Senaratne. Podle The New York Times jde o zatím nepříliš známou organizaci National Thowheeth Jama’ath. Úřady zjišťují eventuální spojení islamistů se skupinami v zahraničí, prezident proto požádá o pomoc. Kolombo 11:38 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kostel v Negombo po explozi. | Zdroj: Reuters

Mluvčí svým tvrzením podle médií poukázal na problematické bezpečnostní uspořádání v zemi. Národní bezpečnost a rozvědky na Srí Lance spadají pod prezidenta Maithripalu Sirisenu, a jak upozornila britská média, mezi ním a premiérem Ranilem Vikremasinghem panuje napětí. Loni se prezident pokusil premiéra odvolat.

Mluvčí v pondělí řekl, že velitel národní rozvědky napsal 9. dubna dopis, který obsahoval jména členů jedné teroristické organizace. „Premiér nebyl o těchto zjištěních informován. Toto je jediná země, kde premiér svolá bezpečnostní radu, ale ta se nesejde. Navzdory odhalením o hrozbě jsme ty útoky nedokázali odvrátit. Nesnažíme se vyhnout odpovědnosti, ale to jsou fakta,“ řekl.

Sdělil také, že se úřady nedomnívají, že útoky spáchala místní skupina. „Byla to mezinárodní síť, bez níž by ty útoky nebyly úspěšné,“ dodal.

Server The New York Times napsal, že se pozornost úřadů soustředí na islamistickou organizaci National Thowheeth Jama’ath. Ta byla doposud známa především Srílančanům, a to kvůli ničení buddhistických soch. Její představitel Abdul Razik byl v roce 2016 zadržen za podněcování k rasismu.

Také ministr zdravotnictví řekl, že o hrozících útocích úřady věděly se čtrnáctidenním předstihem, ale že k premiérovi se tato informace nedostala, protože resort obrany spadá pod prezidenta.

Rodiny obětí dostanou odškodné. „Jako vláda jsme dnes rozhodli o kompenzaci za každého mrtvého. Na výdaje s pohřbem to bude 100 000 rupií (13 000 Kč),“ sdělil v pondělí mluvčí vlády. Peníze podle něj obdrží i ti, kdo byli zraněni. Poškozené kostely budou opraveny za státní peníze a opravy začnou brzy. „My jsme zodpovědní. Je nám to velice líto a všem se velmi omlouváme.“