Muž s teriérem a slzami na tvářích: americký voják vzpomíná na vpád Sovětů do Československa

Hlas na druhém konci patřil muži s přezdívkou Dick, o kterém Smith věděl, že je to americký špion. Agent mu sdělil, že „Rusko právě provedlo invazi do Československa“.

Smith byl rodák z Iowy, který si užíval života, poznamenává americký deník. Rychle stoupal na služebním žebříčku a získal místo, které mu umožnilo procestovat Evropu. Jenže tu osudnou noc ruské tanky přijely potlačit Pražské jaro, „slibný pokus o socialistickou demokracii“, píše Spokesman Review.

Muž s teriérem

Poté, co voják zprávu o invazi předal příslušným úředníkům, vrátil se ke svým povinnostem. Později v průběhu dne však zazněl zvonek od zadních dveří konzulátu. Za nimi stál muž s teriérem v náručí. I když nemluvil řečí, které by Smith rozuměl, usadil ho uvnitř budovy. Z jím črtaných obrázků následně vyplynulo, že předchozí noc překročil hranice Československa. I se psem se pak ubytoval v malé místnosti, která na konzulátu sloužila jako převlékárna.

Po několika hodinách Smith vzal uprchlíka i s jeho čtyřnohým přítelem do kavárny, aby se najedli a počkali na překladatele do němčiny. Muž během rozhovoru ukázal zranění na nohou. Smith se později dozvěděl, že nenadálý příchozí byl postřelen při demonstraci proti Sovětům obsazujícím Československo. Vzpomíná si také na slzy, které jeho hostu tekly po tvářích.

Spokesman Review pro své čtenáře následně podotýká, že invaze vyvolala masovou emigraci z Československa. A že během prvních dní po vpádu bylo zabito nejméně 137 civilistů. Alexander Dubček však vyzval občany, aby se vyhnuli odvetě. V ulicích tak neozbrojení lidé protestovali třeba tím, že na sovětské tanky kreslili hákové kříže.

Živé vzpomínky

David Smith říká, že kvůli zkušenosti nacistické okupace za druhé světové války onen český uprchlík nedůvěřoval Němcům, a proto přišel na americkou diplomatickou misi. Smith dal mu peníze na taxík, aby se mohl dopravit do místa, kde se v Mnichově shromažďovali uprchlíci. Od té doby se už nesetkali. Voják se o 14 dní později vrátil do Spojených států, kde studoval sociální práci na Iowské univerzitě.

V důchodu se před čtyřmi roky přestěhoval do města Post Falls. Jak říká, každý rok v srpnu myslí na to, co zažil v Mnichově. Letos jsou pro něj vzpomínky mimořádně živé nejen kvůli jubilejnímu 50. výročí invaze, ale prý i kvůli zprávám o údajném ruském ovlivňování voleb ve Spojených státech, uvádí deník Spokesman Review.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.