Svědectví z archivů KGB: sedm roků vězení pro Ukrajince, který byl proti okupaci Československa

Sedm let si odseděl ve vězení a tři roky ve vyhnanství za Uralem Olexandr Serhijenko. Kromě jiného za to, že kritizoval okupaci Československa v roce 1968. Serhijenko už zemřel a donedávna o něm nikdo nevěděl ani na rodné Ukrajině, natož u nás. Teprve před časem našli ukrajinští historici jeho jméno v archivech KGB v Kyjevě. A právě tam pátral reportér Radiožurnálu po dalších detailech. Dokumenty Kyjev 12:01 25. srpna 2018

Olexandru Serhijenkovi (na snímku z archivů KGB) přitížily výslechy svědků, kterým se svěřil se svou kritikou socialistického zřízení. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Archiv SBU

Archiv KGB najdete v jedné z budov ukrajinské tajné služby SBU, přímo v centru Kyjeva nedaleko známé Zlaté brány.

Ukrajinská vláda ho otevřela teprve nedávno a umožňuje do něj vstup všem zájemcům, což není v postsovětském prostoru vůbec samozřejmé. Dovnitř se samozřejmě dostanete jenom na propustku.

Archivářka přináší obrovský, snad půlmetrový štos zažloutlých spisů. Na přední straně je číslo spisu, uvnitř vězeňská fotografie a otisky prstů – a příběh Olexandra Serhijenka z pera KGB.

„Našli u něj československý manifest Dva tisíce slov přeložený do ukrajinštiny,“ popisuje ředitel archivů SBU, historik Andrij Kohut. „Text pocházel z ukrajinského samizdatu, a to byl jeden z důvodů odsouzení. Sedm let vězení, tři roky ve vyhnanství.“

Protisovětský živel

Ze spisů vyplývá, že Serhijenko byl protisovětský živel už od mládí. Dokazují to hodnocení, která si KGB vyžádala z předchozích pracovišť a studií. Z univerzity musel odejít a zatkli ho, když pracoval jako restaurátor v Muzeu Národní architektury.

„Serhijenkovi přitížily výslechy svědků, kterým se svěřil se svou kritikou socialistického zřízení,“ upozorňuje Kohut. „To byla běžná metoda v Sovětském svazu, že člověka odsoudili za názory v soukromém rozhovoru. Někdo to na něj donesl.“

Protesty na Ukrajině proti okupaci Československa zajímají také českého historika z Ústavu pro studium totalitních režimů Štěpána Černouška. Také on v archivech KGB pátral po osudech protestujících na Ukrajině.

„Ukazuje se, že těch protestů bylo po celém Sovětském svazu mnohem víc, jen jsme o nich dosud nevěděli,“ konstatuje. Serhijenko zemřel před dvěma lety, aniž by se vůbec dozvěděl, že se o něj historici zajímají.

Z archivů KGB: část spisu Olexandra Serhijenka. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Archiv SBU / Český rozhlas

Ostřejší tresty

„Lidé tady na Ukrajině běžně dostávali sedm let táborů. Tresty pro lidi z 'regionů', z pohledu SSSR, byly mnohem ostřejší,“ shrnuje Štěpán Černoušek. „Ty protesty dosud nebyly známé, a proto je strašně dobře, že se do toho kolegové na Ukrajině pustili a začali tyto případy sami vyhledávat.“

Podobných odvážných jedinců, kteří různým způsobem kritizovali invazi a vyvíjeli „protistátní činnost“ na území Ukrajiny, našli badatelé v archivních dokumentech dvě desítky. Teď hledají jejich příbuzné a na podzim chystají speciální výstavu, zaměřenou právě na ukrajinské protesty proti okupaci Československa.

Zabavený deník. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Archiv SBU