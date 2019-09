‚Jsou-li škody, musí existovat viník.‘ Estonsko chce po Rusku vymáhat odškodnění za sovětskou okupaci

Pobaltské státy by měly společně vymáhat na Rusku kompenzaci za sovětskou okupaci z let 1940 – 91. V estonském parlamentu to ve středu řekl ministr zahraničí Urmas Reinsalu. „Jsou-li škody, oběti a mrtví, musí existovat i viník,“ řekl ministr. Moskva pobaltské požadavky na odškodnění rezolutně odmítá.

Tallinn 22:24 18. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít