Stalin porazil Hitlera díky modlitbám, tvrdí pravoslavná církev. Kult diktátora se opět rozmáhá

Josif Stalin v době svého vládnutí řídil represe proti pravoslavné církvi, během kterých zahynuly miliony věřících. Přesto se duchovní nyní zapojují do jeho nového opěvování způsobem, který někteří sociologové nazývají „religiózním stalinismu“, který vykazuji i prvky okultismu. Moskva 19:54 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mnozí představitelé církve nyní tvrdí, že Stalin porazil Hitlera jen díky modlitbám (ilustrační slovo) | Zdroj: Profimedia

Osmimetrová socha, odhalená nedávno v obci Velikije Luky, vyvolala na sociálních sítích pozdvižení. Podobných soch stojí po celém Rusku několik desítek, většinou ale na soukromých pozemcích. V tomto případě vyvolala největší pozdvižení účast pravoslavného duchovního.

Kritizoval pravoslavnou církev za militarizaci. Teď patriarcha Kirill odbojného diákona zbavil hodnosti Číst článek

Ten památník posvětil a pronesl, že Stalin byl velký vůdce, který pravoslavné církvi daroval mnoho nových mučedníků tím, že je nechal popravit. Modlitby těchto světců podle něj nyní pomáhají Rusku.

Mnozí představitelé církve nyní tvrdí, že Stalin porazil Hitlera jen díky modlitbám a šíří se kolem toho úplný kult. Církev byla za války téměř zakázaná, kostely ve velkých městech nemohla fungovat, metropolita byl odstraněn, desetitisíce duchovních skončily v gulagu.

Ale v okamžiku, kdy Stalin potřeboval mobilizovat úplně každého, nechal zavolat zbývající biskupy a vyzval je, aby se modlili za vítězství Sovětského svazu. Současně se začala šířit informace, že mu údajně jakási svatá žena poradila, aby vzal ikonu, dal ji do letadla a nechal třikrát obletět Moskvu. Tím měl hlavní město ubránit. To je s vysokou mírou pravděpodobnosti nesmysl, nikdy se to neprokázalo.

Současný Kreml se znovunastupující kult na jednu stranu využívá. Stalina prezentují jako velkého vůdce, který dokázal mobilizovat, a nehledě na úvodní prohry zvítězil.

Na druhou stranu, přímé srovnání Putina a Stalina nevychází pro současného ruského vůdce dobře. V Rusku pořád můžete slyšet, že dnešní korupce by se za Stalina nestala. Kreml kolem toho našlapuje velmi opatrně.