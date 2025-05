Stání plné emocí a proseb příbuzných. Soud v Kalifornii zmírnil trest bratrům Menendezovým

Soudce v kalifornském okresu Los Angeles v úterý zmírnil trest bratrům Erikovi a Lyleovi Menendezovým, odsouzeným v minulosti na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění kvůli vraždě jejich rodičů z roku 1989. Podle agentury AP jim soudce vyměřil nový trest v délce 50 let až doživotí. Podle zákona o mladistvých pachatelích mají právo na podmínečné propuštění, protože se činu dopustili v době, kdy jim ještě nebylo 26 let. Los Angeles 9:11 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce v kalifornském okresu Los Angeles zmírnil trest bratrům Erikovi a Lyleovi Menendezovým | Foto: Daniel Cole | Zdroj: Reuters

O jejich případném propuštění z vězení na podmínku ovšem musí rozhodnout příslušná komise, což je podle britské BBC plánováno na červen. Do té doby zůstanou ve vězení.

Bratři byli v roce 1996 odsouzeni na doživotí za vraždu svých rodičů. Dvojici v době činu bylo 21 a 18 let. Jejich právníci nezpochybňovali, že bratři Kitty a Joseho Menendezovy zastřelili brokovnicí, ale čin označovali za legitimní sebeobranu proti špatnému zacházení a údajnému sexuálnímu zneužívání ze strany otce.

Podle žalobců rodiče v luxusním domě v Beverly Hills zabili kvůli ziskuchtivosti, s vyhlídkou na miliony dolarů. BBC na svých internetových stránkách uvádí, že tento případ, který se stal námětem různých knih, dokumentů a dramat, stále rozděluje americkou společnost.

Během úterního stání plného emocí příbuzní bratrů prosili soudce Michaela Jesice, aby otevřel jejich cestu ke svobodě a zdůrazňovali, že se změnili, popisuje agentura AFP. Lyle Menendez před soudem mluvil prostřednictvím videokonference.

„Zabil jsem mámu s tátou. Nijak se nevymlouvám. Přijímám plnou odpovědnost,“ řekl. Odpovědnost za své jednání přijal i jeho bratr Erik, který řekl, že vzít zákon do svých rukou bylo špatně a že to, co udělal, bylo kruté a zbabělé.

Prokurátoři okresu Los Angeles loni na podzim doporučili případ znovu posoudit. Argumentovali dobrým chováním sourozenců a tím, že se ve vězení napravili.