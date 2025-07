Stanice metra v New Yorku se ocitly pod vodou. ‚Je to frustrující. Lidi chtějí domů,‘ říká cestující

Stanice newyorského metra se v důsledku přívalových dešťů, které postihly oblast tří amerických států, ocitly pod vodou. Podle webu MTA.info byl provoz narušen na několika linkách, momentálně už by ale většina z nich měla fungovat bez problémů. V zasaženém regionu už od pondělního večera místního času platilo varování před bleskovými povodněmi. New York 12:17 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přívalové deště nezasáhly pouze New York, ale také například nedaleké New Jersey nebo Westchester (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve většině newyorské městské části Manhattan byla doprava přerušena na lince 1 kvůli záplavám v blízkosti 96. ulice.

Z důvodu zaplavení několika stanic se provoz zastavil i v případě linek 2 a 3, uvedla MTA. Vlaky na linkách E, F, M a R naopak nabraly zpoždění v obou směrech kvůli problémům se signálem způsobeným záplavami na zastávce Queens Plaza.

23rd Street subway station, New York City...



Juan Luis Landaeta pic.twitter.com/XsqpCOQReK — Volcaholic (@volcaholic1) July 15, 2025

„Když tady v New Yorku prší, je to na nic. Nevím, co se to děje, to odvodnění, vždyť se na to podívejte. Nedej bože, když v tomhle někdo uklouzne a spadne,“ řekl jeden z frustrovaných cestujících.

„Je to super frustrující. Lidi chtějí prostě jet domů,“ dodal další z nich. „Tohle nejsou podmínky, za kterých si Newyorčané zaslouží cestovat.“

Flooding today at the 28th Street Station (1 train) in Manhattan. pic.twitter.com/LI5uXh8PXo — US Ship of State (@US_ShipOfState) July 15, 2025

Provoz byl obnoven s velkým zpožděním až poté, co cestující uvízli v kolonách. K obnově železniční dopravy pak došlo kolem 22.00 místního času (4.00 SELČ).

Dojíždějící byli zároveň vyzváni, aby odložili své cesty, dokud nebude obnovena vlaková doprava mezi Manhattanem a sousední městskou částí Bronxem, píše server CBS News.

Další záplavy postihly například nedaleké New Jersey nebo Westchester.