Starmer zrušil plán konzervativců na řešení nelegální migrace. Ti chtěli přistěhovalce deportovat do Rwandy

Nový britský premiér, labourista Keir Starmer, první den v úřadu skoncoval s plánem konzervativců na deportace migrantů do Rwandy, uvedl server listu The Telegraph s odvoláním na vícero zdrojů. Migrační dohoda se Rwandou, která měla Londýnu pomoci vyřešit nárůst počtu přistěhovalců nelegálně přicházejících do Británie, byla jedním ze stěžejních bodů volebního programu konzervativců Rishiho Sunaka, kteří ale ve čtvrtečních volbách drtivě prohráli.

Londýn 10:29 6. července 2024