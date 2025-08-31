Starosta Chicaga vydal pokyny pro případ příjezdu Národní gardy do města. S jejím vysláním nesouhlasí
Starosta amerického Chicaga podepsal vyhlášku o případné reakci na vyslání Národní gardy do jeho města. Starosta Brandon Johnson zvolený za Demokratickou stranu nařídil městským orgánům použít veškeré právní nástroje k zastavení plánu prezidenta Donalda Trumpa nasadit v Chicagu gardisty. Trump to už dříve zdůvodnil omezením kriminality a ilegální imigrace.
Starostův dekret obsahuje i instrukce městským policejním složkám, do jaké míry poskytovat součinnost federálním orgánům, tedy například Imigrační a celní službě při zátazích na nelegální přistěhovalce.
Policisté si v žádném případě nesmějí zakrývat tvář, jako to dělají agenti z protiimigrační služby a nesmějí si zakrývat logo policie na uniformě, aby bylo možné je případně identifikovat. Donald Trump se přímo pro nasazení Národní gardy v Chicagu nevyslovil.
Vyhrožoval ale, že Národní gardu pošle do dalších velkých měst potom, co se přes 2 000 vojáků rozmístilo na území federálního distriktu s hlavním městem Washingtonem. Mezi jinými zmínil například i marylandské největší město Baltimore.