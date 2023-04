‚Třesou se domy, rozbíjí to okna.‘ Lidé popisují, jak se žije u základny Muskovy společnosti SpaceX

Nedaleko místa, odkud raketa Starship odstartovala, rád tráví volný čas Jim Champan. Pro Radiožurnál říká, že o společnosti SpaceX nemůže říct nic dobrého. Stěžuje si, že firma Elona Muska se nijak nesnaží aspoň zmírňovat své dopady na zdejší vzácnou krajinu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obyvatelé popisují život u základny, odkud startovala raketa Starship. Natáčel zpravodaj Jan Kaliba

Při ústí řeky Rio Grande do Mexického zálivu je ekosystém unikátní v celých Spojených státech a také důležitý koridor pro tažné ptáky. Hned vedle základny, kde dochází k ohlušujícím výbuchům, se nacházejí území s chráněnou divočinou.

Jimova přítelkyně Vicky Guerrová popisuje, jak po startu raket dopadají i na pevninu kusy techniky, do vzduchu se dostávají různé chemikálie a v blízkosti SpaceX navíc možná vzniknou dva terminály na zkapalněný zemní plyn. Vicky se bojí, co tato kombinace může způsobit.

Start rakety Starship na místě s nadšením sledovali fanoušci vesmírného programu a společnost SpaceX musela splnit 75 podmínek a respektovat některá omezení, aby dostala povolení v tomto citlivém přírodním prostředí svůj byznys provozovat.

Myra Paredesová z blízkého dvousettisícového města Brownsville je přesto nespokojená

Obří raketa společnosti SpaceX Elona Muska explodovala krátce po startu Číst článek

„Jsem hodně, hodně proti tomu. Ve SpaceX se zavázali, že dají práci zdejším obyvatelům nebo že budou nakupovat jídlo pro zaměstnance od lokálních restaurací. Nic z toho nesplnili. Zato donutili lidi nevýhodně prodat jejich domy,“ zdůrazňuje.

„Kromě toho poničili příjezdovou cestu a jejich podnikání má dopad na naše mokřady, zvířata a přírodu obecně. A také na lidi. Ty výbuchy při startu raket jsou nesnesitelné. Cítit je to i v okolních městech, lidem se třesou domy, rozbíjí to okna. Je to dost nepříjemné,“ přibližuje.

“O SpaceX nemůžu říct nic dobrého.”



“Elon Musk si to postavil tam, kde se zrodil náš národ, a cestu nám tam uzavřel. Je to naše země.”



Proč tolika místním vadí základna, odkud včera před explozí vzlétla #Starship?



Repo z Texasu dnes na @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/h8fweGA6Fn — Jan Kaliba (@JanKaliba) April 21, 2023

Start rakety Starship byl zatím největší podobnou událostí v této oblasti, kde se někteří místní cítí podvedeni tím, že Muskova společnost dostala právě tady ke svým operacím povolení. Rakety mimo jiné startují na posvátném území původních obyvatel – národa Carrizo Comecrudo.

„Elon Musk si to tam postavil bez povolení – na nic se nás neptal. Uzavřel cestu a my teď nemáme přístup do Boca Chica, na místa, kde se narodili zakladatelé našeho kmene. Tohle je naše země a myslím, že je důležité, abychom o těchto věcech mluvili, aby tomu lidé dovedli porozumět,“ uzavírá Juan Mancias, náčelník kmene Carrizo Comecrudo.