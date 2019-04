Projděte si lidské tělo. Úspěšný slovenský startup nabízí učebnice anatomie ve virtuální realitě

Jeden vystudoval medicínu, druhý elektrotechniku a informatiku. Oba jsou z Bratislavy a před pěti lety dostali nápad na moderní učebnici anatomie. Tomáš Brngál a Miloš Svrček ze startupu Virtual Medicine přenesli kosti, svaly a cévy do virtuální reality a jejich aplikace pro střední a vysoké školy má mezi studenty velký úspěch. Nyní pracují na zdokonalení systému, který by studentům umožnil se virtuálně zmenšit a proniknout dovnitř orgánů. Bratislava 19:04 27. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Takhle již ne. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Tomáš Brngál vám na hlavu nasadí brýle, do rukou dá dva ovladače a vpustí do virtuálního prostředí pro střední školy. V tom není nic jiného než velká kostra člověka, kterou může uživatel libovolně oblékat. Svaly, nervy, orgány, jak se mu zlíbí.

„Ovládáte to zde touchpadem. Když se na nějakou část podíváte, např. na lebku, jedno poklepání je jméno struktury. Dvě poklepání a přijde k vám blíže. Vy si dále můžete vybrat, třeba nějakou kost, a zde se píše, co to je,“ vysvětluje Brngál, jak se ve virtuálním prostředí pohybovat.

„Teď před sebou máte např. lebku, a kdybyste chtěl něco víc zjistit o dolní čelisti, tak na ni kliknete a zde o ní máte napsané informace: dolní čelist, jediná pohyblivá kost lebky, má podkovovitý tvar atd.,“ ukazuje fungování virtuální reality na konkrétním příkladu spoluzakladatel projektu Virtual Medicine.

8 800 pojmů

V simulaci si můžete vybrat, jaký systém vás zajímá. Kromě kosterní například i svalovou soustavu. Opět dvakrát kliknete a co bylo před chvílí lidská kostra, se před vámi oblékne do svalů.

Tomáš Brngál vysvětluje, v čem spočívá přidaná hodnota projektu. „Můžete si k tomu přidávat další systémy, to znamená, že se na to můžete dívat víc do hloubky a nakombinovat si to. Ve vysokoškolské verzi máme až 8 800 anatomických pojmů, každá céva, každý nerv má své jméno a je tam o něm text.“

„Dohromady to čítá kolem 700 A4 stran textu. Koncový uživatelé, což jsou medici a lékaři, si to stahují už ve více jak 150 zemích,“ říká Brngál.

Operace nanečisto

České a slovenské základní školy dostaly základní software darem. Možná se jim časem do rukou dostane i zatím poslední verze, která nefunguje jako atlas, ale člověk se díky ní může zmenšit a prolétnout si jednotlivé orgány jako v oblíbeném animovaném seriálu Byl jednou jeden život.

Uživatel se tak může nacházet v hrudním koši či v hlubokých mozkových strukturách. Každým kliknutím pak fakticky odpreparuje další strukturu a vidí o vrstvu hlouběji a z úplně jiné perspektivy.

Podle Tomáše Brngála by v budoucnu lékaři mohli digitalizovat data nemocných pacientů a studenti medicíny by si ve virtuální realitě mohli vyzkoušet třeba operace nanečisto.