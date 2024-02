Statisíce Němců opět protestovaly proti krajní pravici a růstu AfD. ‚Jen to odvádí pozornost,‘ namítá strana

Němci v posledních týdnech hromadně protestují proti vzestupu strany krajní pravice a strany Alternativa pro Německo (AfD). Jen o víkendu vyrazily do ulic statisíce lidí. Vadí jim, že AfD stále častěji mluví o nuceném vystěhování lidí nebo o zrušení stranického systému. Sami demonstrující jsou přitom často kritiky současné vlády stejně jako AfD. Podle dosavadních průzkumů ale krajně pravicovou stranu dál podporuje asi pětina voličů. Od stálého zpravodaje Berlín 8:13 5. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace proti vzestupu krajní pravice a stray AfD v Německu | Foto: Jonas Gehring | Zdroj: Reuters

Na pláni před sídlem Bundestagu vlály duhové vlajky i loga odborových svazů anebo i nejrůznější vzkazy. Kurt Hemmering si dal na plakát jednoduché heslo – Nie wieder, už ne. S odkazem na to, že se nacistické zločiny nesmí opakovat.

„Je hrůza, jak Alternativa pro Německo, a ona to není jen AfD, zneužívá toho, že lidé stále častěji přechází k radikálním názorům, protože mají pocit zklamání. Který částečně chápu. Ale kvůli frustraci přece nemůžeme jen tak zapomenout na naši historii. Řada voličů AfD rozhodně nejsou nacisti. Ale tím spíš by měli dát najevo, že se jim současný kurz nelíbí,“ soudí Hemmering, jeden ze 150 tisíc lidí, kteří se zúčastnili sobotní berlínské demonstrace.

Obavy z budoucnosti

Akce proti AfD organizují tisíce spolků od evangelických a katolických sdružení přes odbory až po lidskoprávní a klimatické aktivisty. Spojují je hlavně názory na demokracii – na současnou vládu často nahlíží i kriticky.

„Je to jako vždycky. Ti nahoře nestojí za nic, zajímají se jen o sebe. Ale to je teď vedlejší. Proti tomuhle se musíme postavit všichni,” říká pan Uwe, který si dal na plakát heslo, že to nejdůležitější je teď ochrana lidských práv.

Na vládu Olafa Scholze má rozpačitý názor také Inge Wesselsová, i když není tak úplně kritická.

„Čistě to, co dělají, špatné není. Ale k moci se dostali v nesprávnou dobu. Po 16 letech s Merkelovou naráz vyplavaly všechny problémy, které se přehlížely. Jestli nechtějí prohrát další volby, tak budou muset udělat velkou otočku. A když tak doufejme, že je příště porazí nějaká demokratická strana. Ale jen na partajích to nechávat nemůžeme. Je to i na nás, musíme ukázat, kde jsou hranice přijatelného,” zdůrazňuje a dodává:

„Moji rodiče i prarodiče to ještě zažili – nacisté a válka jim zničili život. Mám radost, že se teď probrali i mladí a vyšli na ulici. A my starší s nimi přece musíme držet. I když se v řadě věcí úplně neshodneme.“

Německo podle Kurta Hemmeringa není izolovaný ostrov. A obavy z budoucnosti musí mít i lidé jinde.

„Ani ve zbytku Evropy to nevypadá dobře. Pravda, teď se to celkem slibně vyvíjí v Polsku. Ale naopak je tu Slovensko s Robertem Ficem. Jsem znepokojený tím, že v řadě zemí sílí populisté. A to si ještě musíme počkat, jak to dopadne ve Spojených státech. Nevypadá to zrovna dobře a celkem mě to děsí,“ přiznává.

Protesty zezdola

Jinak to vidí samotná Alternativa pro Německo. Její spolupředseda Timo Chrupala na stanici Deutschlandfunk naznačil, že protesty záměrně rozdmýchává současná vláda.

„Demonstranti by se neměli nechat zneužívat státními institucemi. Přitom právě to teď vidíme. Je to pokus odvést pozornost od skutečných problémů – od migrace, inflace. Upozadilo to třeba i protesty farmářů a vláda tohle využívá a lidi vyzývá, aby chodili na demonstrace, a tím rozptýlila jejich pozornost,“ je přesvědčený.

Profesor Hartmut Rosa z univerzity v Jeně ale s tímhle názorem nesouhlasí.

„Tohle není jako za socialismu, kdy státní moc pořádala masové akce na svou vlastní podporu. Za těmi současnými demonstracemi nestojí ani vládní strany, ani politici. Tentokrát to vychází zezdola, z obav ve společnosti. Vidím to i u sebe v Durynsku. Lidé tu začínají mít reálné obavy z toho, že tu po zářijových volbách začne vládnout AfD,“ uzavírá Hartmut Rosa.

Zemské volby letos kromě Durynska čekají také Sasko a Braniborsko. Všude s náskokem vede právě AfD.