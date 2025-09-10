‚Státní terorismus.‘ Netanjahu porušuje mezinárodní zákony, musí před soud, řekl katarský premiér
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vede Blízký východ do chaosu a měl by stanout před soudem, řekl dnes v rozhovoru se CNN katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání. Dodal, že s partnery v regionu jedná o společné odpovědi na úterní izraelský útok v Dauhá. Izraelská armáda tam útočila na vedení palestinského teroristického hnutí Hamás.
Netanjahu ve středu vyzval Katar a všechny země, které podle něj poskytují útočiště teroristům, aby je buď vyhnaly, nebo stíhaly, informovala agentura AFP.
„Kataru a všem národům, které ukrývají teroristy, říkám: Musíte je buď vyhnat, nebo je postavit před soud. Protože pokud to neuděláte vy, uděláme to my,“ prohlásil na videozáznamu anglicky Netanjahu, jehož vláda čelí za úterní útok kritice od řady zemí.
V Kataru pobývalo politické vedení Hamásu podle AFP už od roku 2012, a to s podporou Spojených států, které se tak snažily udržovat komunikační kanál s hnutím, jež Západ včetně USA označuje za teroristické. Katar je spojencem Washingtonu a Spojené státy mají v této zemi také vojenskou základnu.
Izraelská armáda v úterý odpoledne bombardovala obytný komplex, kde žijí členové Hamásu; nachází se v rezidenční čtvrti v Dauhá, kde jsou podle AFP rovněž ambasády, ale i školy a školka.
Cílem útoku byl šéf politického křídla Hamásu Chalíl Hajjá, který ale zřejmě úder přežil. Zemřelo ale šest lidí - podle AFP tři osobní strážci, vedoucí kanceláře lídra Hamásu a také jeho syn. Jednou z obětí byl podle AFP i katarský poddůstojník.
Netanjahu ve středu přirovnal úterní izraelský útok k operacím Spojených států po teroristických útocích na USA z 11. září 2001. „I my máme své 11. září. Připomínáme 7. říjen, kdy islamističtí teroristé spáchali nejhorší krutosti vůči židům od holokaustu,“ řekl Netanjahu s odkazem na 7. říjen 2023, kdy palestinští ozbrojenci vedení Hamásem v Izraeli zabili na 1200 lidí a dalších 251 osob unesli.
„Co udělala Amerika po 11. září? Slíbila dopadnout teroristy, kteří spáchali tento ohavný zločin,“ dodal izraelský premiér podle deníku The Jerusalem Post.
‚Státní terorismus‘
Katarský premiér, který už v úterý označil izraelský útok na Dauhá za „státní terorismus“, ve čtvrtek v rozhovoru se CNN řekl, že Netanjahu musí být postaven před soud, protože porušuje všechny mezinárodní zákony.
Sání připomněl, že na Netanjahua loni v listopadu vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC), a to kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Pásmu Gazy.
Sání, jehož země je spolu s Egyptem a Spojenými státy prostředníkem v jednání o příměří mezi Hamásem a Izraelem, také CNN řekl, že izraelská vláda úterním útokem na Dauhá pohřbila naděje rukojmích, kteří jsou stále v zajetí v Pásmu Gazy.
Také matka jednoho ze 48 rukojmích stále zadržovaných rukojmích Ejnav Zangaukerová ve středu podle deníku Haarec kritizovala úterní izraelský útok v Dauhá. „Izraelská vláda provedla cílený atentát na mého Matana a 47 dalších rukojmích,“ řekla Zangaukerová ve středu na dalším protivládním protestu v Tel Avivu a vyzvala izraelskou veřejnost, aby pokračovala v demonstracích.
„Je čas ukončit válku komplexní a životaschopnou dohodou. Přidejte se k nám, připojte se k protestnímu táboru záložníků. V příštích dnech budeme boj eskalovat,“ dodala.
V Izraeli se už od loňska konají protesty vyzývající vládu, aby ukončila válku v Gaze a dohodla s Hamásem příměří a propuštění všech rukojmích. Mnozí viní Netanjahua, že rukojmí už dávno obětoval pro svůj válečný cíl zničit Hamás. Někteří Izraelci také tvrdí, že Netanjahu válku záměrně prodlužuje, aby se udržel u moci.