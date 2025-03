Státům EU zbývá pár dnů na prodloužení sankcí proti Rusku a Bělorusku. Maďarsko chce vyškrtnout 8 jmen

Členské státy EU se stále neshodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám. Maďarsko chce ze seznamu vyškrtnout osm jmen. Bez dohody sankce vyprší tuto sobotu 15. března, musí se přitom prodlužovat každých šest měsíců. Brusel 11:38 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarsko blokuje prodloužení unijních sankcí proti Rusku a Bělorusku (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na unijním sankčním seznamu je nyní více než 2400 osob a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Důvodem pro zařazení byl jejich podíl na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Diplomaté členských zemí evropského bloku v Bruselu o prodloužení sankcí jednali v pondělí. Dohody se ale nepodařilo dosáhnout. Znovu se mají sejít ve čtvrtek dopoledne a rovněž v pátek. Právě tehdy je poslední den na dosažení shody, aby se prodloužení sankcí následně ještě formálně schválilo takzvanou písemnou procedurou všemi státy EU a vše se stihlo do soboty.

Sankce vyžadují jednomyslný souhlas všech 27 členů Evropské unie, přičemž Maďarsko stále požaduje vyškrtnutí osmi osob ze sankčního seznamu EU.

Budapešť v lednu blokovala i prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku, tedy nejrůznějších omezení dovozu a vývozu, která se rovněž musí prodlužovat každých šest měsíců.

Tyto sankce by bez dohody vypršely 31. ledna a hrozilo tak, že by přestala platit veškerá sektorová omezení obsažená ve schválených sankčních balíčcích. Zároveň by to znamenalo uvolnění zmrazených ruských aktiv držených v Belgii.

Nakonec Budapešť ustoupila, když od Evropské komise získala ujištění týkající se „budoucí energetické bezpečnosti Maďarska“. Členské státy se tak na prodloužení těchto sankcí shodly 27. ledna.