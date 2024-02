Státy EU schválily migrační balíček, Česko se zdrželo. ‚Byrokratické a méně ambiciózní,‘ kritizuje vnitro

Zástupci členských států Evropské unie se ve čtvrtek shodli na konečné podobě migračního balíčku, potvrdily diplomatické zdroje. Češi se při hlasování zdrželi, jak to již dříve avizovala česká vláda. Odsouhlasený postoj států bloku je definitivní, akt ale musí ještě formálně schválit Evropský parlament, stane se tak nejspíš na jeho plenárním zasedání v dubnu. Brusel/Praha 19:55 8. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státy EU schválily finální podobu migračního balíčku | Zdroj: Profimedia

Vyjednavači europarlamentu a členských zemí EU se na nových migračních a azylových pravidlech evropského bloku shodli loni v prosinci po mnoha letech neúspěšných snah o kompromis.

Česko kritizuje novou podobu návrhu paktu o migraci a azylu v Evropské unii, při hlasování se zdrží Číst článek

Série norem počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů i rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádí také, že migračním tlakem přetíženým zemím unie pomohou ostatní buď tím, že převezmou část migrantů, nebo finančně či materiálně.

Po španělském předsednictví nastoupilo letos v lednu belgické předsednictví a zahájilo práce na dokončení jednotlivých legislativních textů.

Jak informoval server Politico, ještě ve středu večer diplomaté ze čtyř zemí EU uváděli, že zatím neobdrželi všechny texty, takže nemohou potvrdit, zda balíček podpoří. Jak jednotlivé země hlasovaly, není známo. Již dříve ale proti migračnímu balíčku vystupovaly zejména Maďarsko a Polsko.

‚Přibylo byrokracie‘

Česká vláda po svém středečním jednání oznámila, že se Česko při hlasování o migračním paktu zdrží. Jak uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), nová podoba návrhu je totiž podle Prahy horší než ta, na jejímž dojednávání se Česko podílelo za svého předsednictví.

V novém návrhu podle Kupky přibylo byrokracie. „Pro Českou republiku bylo opravdu klíčové zajistit takový pakt, který by umožnil efektivní návratovou politiku a bezpečnou ochranu vnějších hranic,“ řekl. Po změnách, které vyplynuly z jednání s Evropským parlamentem, se návrh podle něj vzdálil od toho, co by Praha pokládala za dobré.

‚Macron nás zradil.‘ Desítky tisíc lidí ve Francii demonstrovaly proti novele imigračního zákona Číst článek

„Poslední verze migračního a azylového paktu je ve svých navržených reformách současného systému méně ambiciózní, než ČR především v oblasti posílení ochrany vnějších hranic a zrychlení a zjednodušení azylového a návratového řízení očekávala,“ sdělil ve čtvrtek mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Výsledná verze ve srovnání s verzí schválenou Radou EU zvyšuje administrativní a byrokratickou zátěž pro členské státy, a snižuje tak oproti návrhu z června možnost efektivně bránit nelegální migraci už na vnější hranici Evropské unie, doplnilo Ministerstvo vnitra.

„Konkrétně vyjednávání vedla k oslabení hraniční procedury, kdy na základě návrhů EP došlo například k zásadnímu omezení možnosti prodloužení detence nelegálních migrantů na vnější hranici nad dvanáct týdnů,“ uvedl Krátoška.

Celkově se podle vnitra také ztížily možnosti detence migrantů na vnějších hranicích EU. „Což může vést k pokračování sekundárních pohybů z hraničních států dál do členských zemí EU. Výsledkem trialogů je i zkrácení lhůty pro bezpečnostní prověřování zadržených migrantů na území na pouhé tři dny,“ doplnil Krátoška.

Migrační management

Migrační balíček se skládá z několika legislativních návrhů. Je mezi nimi například nařízení o screeningu, které zavádí povinné podrobné kontroly osob na vnějších hranicích unie.

Dále balíček obsahuje revizi přijímací směrnice, která reguluje podmínky přijímání žadatelů o azyl, či revizi kvalifikačního nařízení, které upravuje podmínky, jež musí osoba splňovat pro nárok na mezinárodní ochranu. Vyřizování žádostí o azyl by mělo být nově rychlejší, první rozhodnutí by mělo nastat do šesti měsíců.

Vláda dnes na můj návrh schválila, že stávající podobu migračního paktu nepodpoříme. Neobsahuje sice povinné relokační kvóty, proti nimž Česko dlouhodobě vystupuje, takže nemáme důvod ho vetovat. Po jednání španělského předsednictví s Evropským parlamentem ale doznal změn, které… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 7, 2024

Hojně diskutovanou a klíčovou částí balíčku bylo nařízení o azylovém a migračním managementu (takzvané AMMR), které zavádí pravidla solidarity mezi členskými státy.

Američtí republikáni odmítli vyjednaný kompromis, zablokovali pomoc Ukrajině i zpřísnění migrace Číst článek

Český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) opakovaně zdůrazňoval, že pro Českou republiku bylo důležité, aby byly v normách jasně definovány tři způsoby solidarity ostatních zemí se státy zatíženými migrací, z nichž každý musí mít stejnou hodnotu. Žádal rovněž, aby bylo na daném státu, který způsob si vybere.

„První způsob solidarity, který je dlouhodobě odmítán jako povinný a v červnovém návrhu jako povinný také není, jsou relokace migrantů. Potom je tu finanční solidarita a samozřejmě i technicko-logistická pomoc zemi, která je aktuálně postižena závažnou vlnou migrace,“ vysvětlil loni na začátku prosince v Bruselu Rakušan.

Dohody o dvou problematických bodech migrační reformy, mezi kterými byla právě i výše zmíněná otázka solidarity, dosáhli ministři vnitra již na svém loňském červnovém jednání.

Tehdy byla rovněž vyjednána výjimka z povinnosti finančně pomáhat přetíženým jihoevropským státům pro ty země, které jsou zásadním způsobem dotčeny jiným typem migrace. V případě České republiky jde o uprchlíky z Ukrajiny.