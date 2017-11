Stav znečištění ovzduší v Dillí se relativně zlepšil, kvalita vzduchu je ale stále velmi špatná

Indické hlavní město Dillí zrušilo některá výjimečná opatření zavedená počátkem listopadu kvůli masivnímu znečištění ovzduší. Hustý smog minulý týden v některých částech metropole dosahoval třicetinásobku bezpečných limitů znečištění stanovených Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a lékaři vyhlásili stav nouze Dillí 8:35 17. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letecký pohled na smogem pokryté Dillí | Foto: Cathal McNaughton | Zdroj: Reuters

Jak v pátek informoval zpravodajský server BBC News, kvalita vzduchu v Dillí se relativně zlepšila – z „kritické“ na „velmi špatnou“. Úřady proto zrušily zákaz stavebních prací a vjezdu nákladních automobilů do města a snížily poplatky za parkování, které byly dočasně zvýšeny.

Některá omezení ale dál platí včetně odstávky velké elektrárny Badarpur na jihu Dillí a zákazu provozu cihelen a štěrkoven.

Podle agentury Reuters jsou hlavními příčinami velkého smogu v Dillí emise z automobilů, prach ze staveb a pálení zbytků zemědělských plodin. Takový stav se opakuje pravidelně, ale nyní ho zhoršilo bezvětří.

Dillí, kde žije 22 milionů lidí, označila WHO v roce 2014 za nejznečištěnější město světa. Koncentraci miniaturních škodlivých prachových částic, které snadno pronikají do plic, měří mimo jiné americké velvyslanectví v indickém hlavním městě: minulý pátek ráno zaznamenalo 523 mikrogramů PM 2,5 (prachové částice menší než 2,5 mikrometru) na metr krychlový. WHO přitom udává jako bezpečnou hodnotu 25 mikrogramů na metr krychlový.