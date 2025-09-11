Stavba maďarské jaderné elektrárny státní podporu mít nebude. Soudní dvůr EU vyhověl Rakousku

Soudní dvůr Evropské unie ve čtvrtek zrušil rozhodnutí Evropské komise (EK) povolit státní podporu stavby maďarské jaderné elektrárny Paks II. Soud o tom informoval v tiskové zprávě. Nejvyšší soudní instance EU vyhověla stížnosti Rakouska, které nesouhlasilo s verdiktem nižšího unijního soudu, jenž v roce 2022 rozhodnutí EK schválil.

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr EU rozhodl v záležitosti státní podpory stavby maďarské jaderné elektrárny opačně než soud nižší instance v roce 2022

Maďarská vláda se předloni dohodla s ruským koncernem Rosatom na časovém harmonogramu výstavby dvou nových bloků elektrárny, které mají být podle Moskvy předány začátkem příštího desetiletí.

Soud nyní uvedl, že komise nedostatečně posoudila, zda je státní financování dostavby elektrárny v souladu s právem EU. Unijní exekutiva v roce 2017 dospěla k závěru, že postup Maďarska neporušuje unijní pravidla pro státní podporu, a projekt schválila. Podle soudu však měla také prověřit, zda není v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Přímé zadání zakázky bylo nezbytné pro přidělení státní podpory stavbě, proto měla komise zkoumat i tento aspekt, uvedl soud.

Rakousko, které je dlouhodobým odpůrcem jaderné energie, považovalo maďarskou státní pomoc za nepřípustnou s ohledem na pravidla hospodářské soutěže a v roce 2018 se obrátilo na unijní justici. U nižšího soudu neuspělo, a tak podalo kasační stížnost k soudu nejvyššímu.

Elektrárna Paks, která leží asi 100 kilometrů jižně od Budapešti, je v provozu od roku 1982. Současné čtyři reaktory pokrývají asi 50 procent energetické potřeby Maďarska. Rosatom má podle smlouvy postavit dva nové reaktory.

Spolupráce Maďarska a Ruska v energetice je v EU častým terčem kritiky. Maďarský premiér Viktor Orbán je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a opakovaně vyzývá ke zrušení sankcí, které EU na Rusko uvalila za jeho invazi na Ukrajinu. Maďarsko se navíc snaží pokračovat v dovozu ruských fosilních paliv, od nichž se EU chce odstřihnout.

