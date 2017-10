Prostor kolem Eiffelovy věže dříve přístupný pro turisty je nyní obehnán plotem a kovovou zábranou. Do parku před dominantu Paříže pak najely bagry a hned vedle nich leží vyrvané stromy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stavba zdi kolem Eiffelovy věže začala. Kvůli protiteroristickému opatření podraží vstupné. Na místě natáčel zvláštní zpravodaj Martin Balucha

Abyste se dostaly do prostoru pod Eiffelovou věží, musíte nejprve vystát frontu. Následuje osobní prohlídka a kontrola zavazadel. Ven se dostanete jen přes turniket dvěma možnými východy.

Přesně v místech dvou současných východů, tedy u nábřeží Branly a před třídou Gustava Eiffela, by měla stát prosklená část zdi. Po stranách Eiffelovky by pak měl být plot.

„Zatím tady jsou bariéry, které moc hezky nevypadají. Pak tady ale bude prosklená zeď, hezčí ploty i turnikety. Některé stromy kvůli tomu musíme vykácet, jiné ale zase vysázíme,“ popisuje pro Radiožurnál dělník David.

Stavba bezečností zdi kolem Eiffelovy věže začala | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Eiffelovova věž Eiffelovova věž koncem září oslavila již 300 milionů návštěvníků, kteří tuto slavnou dominantu Paříže od jejího otevření v roce 1889 navštívili. Se sedmi miliony vstupenek prodaných každý rok je Eiffelova věž nejnavštěvovanější zpoplatněnou památkou na světě.

Francouzi na zeď mají různý názor. Podle studenta Ibrahima zvýší bezpečnost turistů. „Myslím, že je dobře, že to tu staví. Když si vezmete všechny ty teroristické útoky. Zvýší to bezpečnost návštěvníků Eiffelovky," vysvětluje.

Pařížanka Anja zase říká, že zeď bude hyzdit výhled na slavnou památku. „Myslím, že to pokazí pohled nejen na Eiffelovku, ale i její okolí. Dřív jsme mohli procházet z jedné strany na druhou," říká.

Zeď by měla být hotová v létě. Podle francouzské rozhlasové stanice France Info se výdaje na stavbu promítnou do vstupného. Lístky by měly být dražší už od listopadu o osm eur.