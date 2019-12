Francouzi už druhý den protestují proti reformě důchodového systému, kterou chce prosadit Macron

Francii čeká další den ochromené veřejné dopravy. Pokračuje totiž generální stávka proti důchodové reformě, kterou chce zavést administrativa prezidenta Emmanuela Macrona. Ve čtvrtek vyšlo do ulic podle francouzského ministerstva vnitra přes 800 tisíc demonstrantů. Zavřené byly některé nemocnice, školy a také řada památek. S problémy v dopravě proto musí lidé ve francouzských městech počítat i v pátek. Paříž 9:30 6. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stávka ve Francii proti důchodové reformě ochromila veřejnou dopravu. | Foto: Charles Platiau | Zdroj: Reuters

Francii zasáhla největší stávka za poslední desítky let. Připojili se k ní především zaměstnanci v dopravě, kterým vadí chystané důchodové reformy prezidenta Emmanuela Macrona.

Pátek je na takzvaném Slavkovském nádraží, které je jedním z hlavních pařížských dopravních uzlů, poměrně klidný. Na místě stojí několik informátorů, kteří lidem vysvětlují, jak se kam dostanou a že vlaky nikam nejezdí.

Podobná situace je i na dalších nádražích v Paříži ale i po celé Francii. V Paříži vůbec nepojede celkem deset ze šestnácti linek metra. Dvě linky, které jezdí bez strojvůdce, budou jezdit jen velice sporadicky. Lidé se proto musí dopravovat do práce podle jejich možností bez využití veřejné dopravy. Někteří volí spolujízdu v cizím autě, jiní zase jedou na kole, a to i přesto, že je pouze jeden stupeň nad nulou.

Kromě ochromené dopravy jsou v hlavním městě Francie také zavřené některé školy, nemocniční zařízení a turistické památky.

Reakce vlády

Francouzská vláda se sešla ve čtvrtek. Prezident Emmanuel Macron kabinetu Édouarda Philippa řekl, aby byli pevní, ale také aby věnovali pozornost tomu, co se děje na ulicích a co chtějí demonstranti.

Premiér Édouard Philippe má příští týden vystoupit s vysvětlujícím prohlášením k důchodové reformě, protože v dnešních dnech se protestuje proti ne zcela známým a objasněným změnám. Premiér by měl vysvětlit, v čem budou hlavní body důchodové reformy, aby lidé věděli, co je čeká.

Kdy protesty skončí?

Konec protestů je aktuálně v rukou odborových centrál. Demonstranti chtějí v dopravní stávce pokračovat až do pondělního večera. Ve čtvrtek se v Paříži proslýchalo, že by mohly protesty trvat až do vánočních prázdnin. Pravděpodobně to ale nebude tak dlouhá stávka jako v roce 1995 proti vládě Alaina Juppého, která trvala tři týdny.