Ve Francii poprvé po dvaceti letech stávkovali diplomaté, nelíbí se jim Macronova nová reforma

Poprvé po dvaceti letech ve Francii demonstrovali diplomaté. Nesouhlasí s krácením rozpočtu, snižováním stavu zaměstnanců a s novou reformou, kterou prosazuje prezident Emmanuel Macron. Podle nich prezident ohrožuje francouzskou diplomatickou síť, která je třetí největší ve světě po Spojených státech a Číně. Stovky francouzských diplomatů stávkovaly v zahraničí. Někteří z nich ve čtvrtek demonstrovali před pařížskou Invalidovnou. Paříž 8:45 3. června 2022

Francie je známá svými silnými odborovými svazy, které dokážou uspořádat desetitisícové nebo statisícové demonstrace. V minulých letech takto francouzská města ochromily stávky železničářů nebo pracovníků dopravních podniků. Svět obletěly také protesty takzvaných žlutých vest. Tentokrát ale v Paříži poprvé za posledních dvacet let vyšli do ulic diplomaté.

„Ministerstvo zahraničí přišlo za deset let o třetinu svých zaměstnanců. Přitom v zahraničí je stále víc Francouzů a mezinárodní situace je stále napjatější. Chce se toho po nás víc, ale máme méně lidí,“ říká Alain Maestroni, generální tajemník odborové centrály CGT na francouzském ministerstvu zahraničí.

Do stávky vstoupili např. velvyslankyně v Kuvajtu, v Ománu nebo generální konzul v kanadském Torontu. Nesouhlasí s Macronovou reformou, na základě které by bylo teoreticky možné, aby úředník z jiného ministerstva nebo z regionální správy odjel jako velvyslanec do zahraničí. A přitom by nemusel umět jazyky ani mít požadované vzdělání.

„Diplomacie je povolání, které se člověk učí v terénu a které se rozvíjí během celé kariéry. Potřebujeme odborníky na mezinárodní vztahy, na vyjednávání míru ve světě, ale taky na veřejnou službu, kterou zajišťujeme pro Francouze v zahraničí. Když je člověk třeba v nemocnici daleko od své vlasti, tak diplomaté jdou za ním. Je jedno, jestli je to zrovna v noci nebo o víkendu. Abychom v tom mohli pokračovat, potřebujeme prostředky,“ vysvětluje Maestroni.

Před pařížskou Invalidovnou demonstruje také Pauline, která drží transparent s nápisem DIPLO PRO. „Napsala jsem na něj DIPLO PRO – tedy profesionální diplomatická služba, kterou chceme udržet,“ popisuje pro Radiožurnál.

Macronovu reformu francouzských diplomatických služeb před červnovými parlamentními volbami kritizuje také opozice.

„Myslím, že tato reforma není dobrá pro působení Francie v zahraničí. Nacházíme se ve velmi napjaté mezinárodní situaci. Potřebujeme teď veškerou odbornost, kterou máme k dispozici. Čelíme například velkým komplikacím v Africe. Čeká nás spousta práce. Mohu vám říct, že já v senátu hodně využívám zkušenosti našeho diplomatického sboru. Je opravdu výjimečný,“ řekl Radiožurnálu republikánský senátor a šéf komise pro zahraniční věci, obranu a ozbrojené síly Christian Cambon.

Další z demonstrantů, osmadvacetiletý Saša, který se na francouzském ministerstvu zahraničí věnuje České republice, tvrdí, že francouzský diplomatický sbor je jedním z důvodů, proč Francie „může boxovat na podstatně vyšší úrovni, než by jí stačila její ekonomická síla“.

Alain Maestroni, generální tajemník odborové centrály CGT na francouzském ministerstvu zahraničí, stávkující proti nové reformě | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas