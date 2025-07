Stávka leteckých dispečerů ‚pročistí‘ nebe nad Francií. V Česku se dotkne jediného letu Air France

Ve Francii stávkují letečtí dispečeři. Protestují proti velké reformě leteckého provozu, která mimo jiné počítá s rušením pracovních míst. Generální ředitelství civilního letectví požádalo aerolinky, aby výrazně snížily počty letů. Omezení se dotkne i Česka. Od stálého zpravodaje Paříž 10:33 3. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výpis čtvrtečních spojů Air France na pařížském letišti Charlese de Gaulla | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Žádost o snížení letového programu o čtvrtinu se týká pařížských letišť Charlese de Gaulla a Orly, o třetinu by by se měl snížit lety na letištích v Marseille nebo Montpellier a méně letů by podle žádosti mělo být i na letištích na Korsice a v Nice.

V Nice je navíc situace komplikovaná už delší dobu, protože tam minimálně od března částečně stávkují letečtí dispečeři, protože jich je málo, jak píše Le Figaro. Obecně se pasažéři často potýkají se situací, že nastoupí do letadla, ale musí třeba čekat 15 minut až hodinu, než to letadlo může odstartovat, než dostane pokyn z řídící věže.

Komplikace před pátečním začátkem prázdnin

V pátek navíc začínají ve Francii školní prázdniny a pařížská letiště Orly a Charlese de Gaulla tím pádem očekávají stovky tisíc pasažérů.

V Česku se zatím stávka dotkne jediného letu. „Máme evidovaný jeden zrušený odlet do Paříže ve 12.15, který měla provozovat letecká společnost Air France, řekla Radiožurnálu mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková. Situace se ale může během dne ještě vyvíjet.

Francouzští dispečeři protestují proti vedení, a také proti rozsáhlé reformě, jejímž cílem je odpovědět na intenzivnější provoz, snížit zpoždění na letištích a taky zajistit bezpečnost. Reforma může taky znamenat zavření zhruba čtvrtiny řídících věží mezi lety 2028 až 2035. Ve Francii je řídících věží je zhruba třikrát až čtyřikrát víc než v jiných evropských zemích.

Požadavky dispečerů jsou nepřijatelné, tvrdí vláda

Odbory poukazují na to, že když chce vedení dostat úroveň francouzského řízení letového provozu na úroveň jiných velkých evropských států, tak by tomu měly odpovídat i platy. Deník Le Monde přitom připomíná, že francouzští letečtí dispečeři berou v průměru 5 000 eur čistého měsíčně, což je v přepočtu přes 120 tisíc korun. I tak ale v jiných evropských zemích mají ještě vyšší platy.

Vláda ústy ministra dopravy Filipa Tabaro označila požadavky dispečerů za nepřijatelné.

Je jisté, že ta stávka se bude ještě vyvíjet, je možné, že bude sílit, protože po prvním protestním dni, bude následovat i druhý. A jestliže Generální ředitelství civilního letectví požádalo letecké společnosti, aby nyní snížily svůj letový program o 25 procent na pařížských letištích, tak zítra už by to mohlo být 40 procent.