Finále Eurovize komplikuje stávka železničářů. Na severovýchodě Anglie nepojedou skoro žádné vlaky

V anglickém Liverpoolu se v sobotu odehraje finále mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Do Británie se finále Eurovize vrátilo po 25 letech. Českou republiku reprezentuje dívčí skupina Vesna. Fanouškům, kteří se hodlají zúčastnit soutěžního večera, komplikuje dopravu stávka na železnici. Většina vlaků do Liverpoolu v pátek ani v sobotu nejede. Liverpool 17:15 13. května 2023

Bill Addy, předseda asociace, která zastupuje 1500 liverpoolských podnikatelů, označil načasování stávky železničářů za záludné.

Liverpool přijde podle něj vinou stávky o podstatnou část návštěvníků a tržby budou menší, než obchodníci čekali.

Odporáři se brání, že se termín stávky nebyl cílen na pořádání finále Eurovize. Cestující se ale mají připravit na to, že během stávky nepojedou na severovýchodě Anglie prakticky žádné vlaky.

Stávka v Německu

Stávka se měla konat i na německé železnici, ale neuskuteční se. Začít měla v neděli večer a trvat 50 hodin. Odbory EVG, které ji svolaly, dosáhly dohody s vedením společnosti Deutsche Bahn, napsala německá agentura DPA. Odbory chtěly demonstrovat za vyšší mzdy.

Stávka by vedla k zrušení dálkových spojů v Německu, a to včetně mezistátních vlaků do České republiky. Vlaky z Česka do Německa měly během trvání protestu končit na českém území.