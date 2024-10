Stávky v amerických přístavech skončí, jednání po dohodě pokračují. Řeší se platy a automatizace

Desítky tisíc odborářů z amerických přístavů ukončí stávku, která ohrožovala námořní přepravu a obchod. Zástupci odborové organizace se dohodli se zaměstnavateli na tom, že se po oficiálním stvrzení zatím nepsané dohody vrátí do práce a nechají do ledna čas na další vyjednávání. Předběžně se dohodli na zvýšení mezd, informují světové agentury s odvoláním na své zdroje. Washington 8:16 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující zaměstnanci kontejnerového terminálu Red Hook v New Yorku | Foto: Michael Nigro | Zdroj: Sipa USA/Reuters

Na 45 tisíc členů Mezinárodní asociace lodních dopravců (ILA) na východním pobřeží a na pobřeží Mexického zálivu začalo stávkovat v úterý, což zastavilo kontejnerovou dopravu od státu Maine v severovýchodním cípu USA až po Texas na jihozápadě. Média hovořila o prvním takto výrazném narušení námořní dopravy za poslední půlstoletí, které ohrozilo chod americké ekonomiky před listopadovými prezidentskými volbami a vánoční nákupní sezonou.

Zaměstnanci přístavů se chtěli domoci zvýšení mezd a vadila jim probíhající automatizace práce.

Podle zdroje agentury Reuters se po dvou dnech protestu se zaměstnavateli dohodli na tom, že v příštích šesti letech vzrostou mzdy průměrně o 62 procent. Konkrétní podmínky nové smlouvy však budou teprve vyjednány a odboráři na ně hodlají bez dalšího stávkování počkat do poloviny ledna. Do práce by se měli vrátit okamžitě po oficiálním stvrzení této zatím nepodepsané dohody, uvedla agentura AP.

Přes přístavy na východním pobřeží USA prochází asi polovina kontejnerové přepravy amerického zahraničního obchodu. Stávka desítek tisíc členů odborů ILA by se proto mohla projevit poměrně rychle a stát několik set milionů dolarů denně.

Členové ILA nakládají a vykládají lodě a jsou zodpovědní za údržbu přístavní techniky. Jejich odborový svaz poukazuje na miliardové zisky v kontejnerové dopravě. Podle webu deníku The Wall Street Journal požadoval při jednáních zvýšení příjmů o 77 procent během čtyř let. Zaměstnanci také chtěli zavedení ochranných opatření proti automatizaci, která by mohla vést ke ztrátě pracovních míst.