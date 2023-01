‚Stáž v Bruselu má dobrou značku.‘ Mladí Češi pracují pro Evropskou unii i po předsednictví

Po historicky prvním předsednictví Česka v Radě Evropské unie v roce 2009 vláda sklízela kritiku za to, že se ve státní správě nebo evropských institucích nepodařilo udržet zkušené lidi, kteří se na předsednictví podíleli.

Zda se podaří i do budoucna uplatnit schopné úředníky a diplomaty z předsednictví ukáže čas. Radiožurnál se ale už teď podíval na další osudy šesti desítek stážistů, kteří se na organizaci předsednictví podíleli.

„Rozhodla jsem se zůstat v Bruselu, protože se mi tady moc líbí. To město mi hrozně sedlo. Pracuji teď pro jednu společnost, od které Komise odebírá některé služby. Jsem v týmu, který Evropské komisi pomáhá s vyhodnocováním žádostí o granty,“ popisuje pro Radiožurnál Lucie Janochová, která při předsednictví pracovala na tiskovém oddělení stálého zastoupení v Bruselu a právě dokončila vysokou školu.

„Pro mě jako absolventa evropských studií není tam, odkud pocházím, což je jižní Morava, moc příležitostí. Stáž tady v Bruselu má moc dobrou značku, myslím, že mi to pomůže,“ doplňuje.

Pavel Kubíček v budově Rady EU

Na organizaci předsednictví pracovalo přímo v Bruselu šedesát stážistů. Další uplatnění jich v evropských institucích našla zatím necelá desítka. Mezi nimi i mladý pár Lucie Vinařská a Adam Rosenheim.

„Oba máme vystudovaná evropská studia v Praze. Lákalo nás vidět zblízka, vlastně úplně zevnitř to, co jsme předtím tři roky studovali,“ vysvětluje Adam.

Oba uspěli s přihláškou na prestižní stáž Blue Book do Evropské komise. A Lucie k tomu dodává: „Je to stáž, do které se přihlašují stážisté z celé Evropské unie, je tam velká konkurence, takže to je docela úspěch. A celkem se těším. Budu konkrétně na generálním ředitelství pro klima.“

Spolupráce s europoslanci

Mladí lidé se shodují, že při hledání dalšího uplatnění v Bruselu jim pomohla právě předsednická stáž. Mluví o tom i student mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií Pavel Kubíček.

„Měl jsem možnost účastnit se různých zasedání na nejnižší až po nejvyšší úroveň. To je neuvěřitelná zkušenost. Vidíte ministry a experty. Zároveň je k tomu potřeba nastudovat určitá materie, kterou jsem se snažil maximálně vstřebat. A troufám si říct, že díky tomu momentálně nějaké znalosti mám a hodlám je v budoucnu zužitkovat,“ přibližuje.

„Momentálně jsem na stáži u europoslance Ondřeje Kovaříka (za ANO). Prošel jsem několika koly výběru,“ upřesňuje Kubíček.

A na několikaměsíční stáž do Evropského parlamentu, konkrétně k europoslanci Luďku Niedermayerovi z TOP 09, míří Nikola Majsnarová, která při předsednictví pracovala v rozpočtovém týmu.

„V Bruselu se to považuje za institucionální zradu, protože se často mluví o tom, že Rada EU a Evropský parlament mají odlišné vidění světa. Takže mezi těmito institucemi existuje jakási rivalita. Kolegové srandu si tak ze mě dělají srandu. Ale já se na tu zkušenost velmi těším. Očekávám, že mi to dá větší pochopení evropských institucí a větší nadhled nad tím, jak Evropská unie funguje,“ podotýká.

Bruselskou zkušenost si pochvaluje také Matěj Prokop, který se v předsednickém týmu věnoval tématu protiruských sankcí: „Člověk měl nějaké představy, které si v něčem potvrdil: státní správa je velmi rigidní, Evropská unie a fungování jejích institucí je obrovský moloch. To byla věc, která mě od státní správy trochu odrazovala. Na druhou stranu v tom týmu, ve kterém jsem byl já, a právě během předsednictví jsem si dokázal, že to může být i velmi zajímavé a dynamické, že to není vždycky jen úřednická nuda.“

Matěj se prozatím rozhodl vrátit do Prahy, kde dodělává studia práv a mezinárodního obchodu a porozhlíží se po práci ve státní správě. Uplatnění na ministerstvech v Česku už našlo několik dalších předsednických stážistů.