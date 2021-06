Čeští vojáci se z Afghánistánu stáhnou do konce června. Dál budou cvičit afghánské síly mimo zemi

Do konce června česká armáda stáhne z alianční mise v Afghánistánu své poslední vojáky. Na středečním jednání sněmovního výboru pro obranu to řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata. V současné době v zemi zůstává pouze dvanáctičlenná koordinační jednotka, většina vojáků i materiálu už byla odvezena. I po 11. září, do kdy spojenci ohlásili odchod ze země, v Kábulu zůstane jednotka Kamba, která hlídá českou ambasádu.

Praha 17:37 23. 6. 2021 (Aktualizováno: 18:04 23. 6. 2021)