Sňatky homosexuálních párů podpořil americký Senát. Uzákonil jejich ochranu

Zákon o uznávání manželství lidí stejného pohlaví přinese Američanům jistotu, že když uzavře sňatek žena s ženou nebo muž s mužem nikde ve Spojených státech jim neřeknou, že jejich svazek neuznávají.

To, co se schvaluje Kongres, není zákon, který by na federální úrovni zaváděl možnost uzavírat manželství lidem stejného pohlaví. To už možné je ve všech 50 státech - někde od roku 2009, jinde to přijali až v roce 2015. Vůbec první stát, který to umožnil, byl Massachusetts, kde se mohou homosexuální páry brát od roku 2004.

Senátem schválený zákon říká, že se ve všech státech musí uznávat manželství lidí stejného pohlaví, nebo uzavřené mezi lidmi z různých etnik nebo ras, které vzniklo v jiném státě, i když se ve státě, kde pár žije, takové svazky neuzavírají. Musí se tedy respektovat existenci manželství a nároku například na sociální pojištění a různé státní výhody.

Některé státy přijaly vlastní zákony, které povolují homosexuální sňatky, někde je takové právo dané rozhodnutím soudu.

Na federální úrovni je právo na manželství i pro homosexuály zaručené precedenčním rozhodnutím soudu z roku 2015. Jak se ale ukázalo v létě, nejvyšší soud může precedens zrušit. Zneplatnil rozsudek Roe vs Wade, kdy Američanky ztratily právo na umělé přerušení těhotenství.

Velice rychle poté 15 států úplně zakázalo interrupce nebo je velmi omezilo. Aby tedy stejnopohlavní páry měly jistotu, že jejich manželství bude uznané všude a někde se na ně nebudou dívat skrz prsty, tak budou mít v USA specifický zákon, kdyby se nejvyšší soud rozhodl precedens zaručující právo na manželství osob stejného pohlaví zrušit.

Podpora od republikánů

Pro zákon o respektování stejnopohlavních manželství zvedli v Senátu ruku i zákonodárci z Republikánské strany. I když to byl legislativní návrh pocházející od demokratů ze Sněmovny reprezentantů.

Hlasy opozice v Senátu byly v tomto případě důležité, protože demokraté sice mají v Senátu těsnou většinu, a také si ji udrží i po Novém roce podle výsledků z kongresových voleb ze začátku listopadu, ale potřebovali ke svým 50 ještě alespoň 10 hlasů, aby odvrátili možnost zdržovat projednání zákona obstrukcemi, když se opozice může snažit brzdit projednávání dlouhými projevy senátorů. Říká se tomu filibustering.

Nakonec se k demokratickým senátorům přidalo 12 republikánů a zákon odhlasovali. Oni si vymínili v textu zákona záruky. Náboženské organizace nikdo nemůže nutit, aby homosexuální sňatky posvěcovaly nebo prováděly svatební obřady.

Ve Sněmovně reprezentantů bude zákon o uznávání homosexuálních manželství určitě schválený. Hlasovali o něm už v létě. Demokratická strana bude mít do ledna většinu. Poté budou mít ve Sněmovně převahu nově zvolení republikáni. Teď jde do Sněmovny reprezentantů ten text doplněný o několik dodatků zaručujících náboženskou svobodu.

Prezident Joe Biden slíbil, že po schválení zákon bez odkladu podepíše. Je to norma, kterou americká veřejnost chce, protože ochrana homosexuálních manželství má mezi Američany silnou podporu. Podle společnosti pro výzkum veřejného mínění Gallup je pro uzákonění stejnopohlavních manželství 71 procent amerických občanů.