Zpívala donbaským separatistům, teď přijela do Náhorního Karabachu. ‚Kočky vědí, kam se schovat,‘ říká

Ve Stěpanakertu teď nefungují telefony a internet jenom občas v některém z hotelů. S kolegou Alexandrem z ruského listu RBK jsme spojení se světem našli v hotelu Armenia, ale klid na práci netrval dlouho. Po chvíli zavila siréna a my utíkali do sklepa.

Do hotelu z náměstí přiběhla v neprůstřelné vestě a helmě i známá ruská zpěvačka Julia Čičerinová, která přiletěla z Moskvy podpořit morálku vojáků na frontě, jak to ostatně dřív dělala i v Donbasu. Písničku Jsme na první linii složila pro tamní proruské separatisty. Zpívá se v ní: „Nemáme kam ustupovat, protože toto je naše země.“

Text teď našel uplatnění i v Náhorním Karabachu a Čičerinové vystoupení v zákopech určitě zajistí další popularitu.

Už cestou od arménské hranice do Stěpanakertu ale ruskou zpěvačku a jejího manžela zaskočila válka. Do tehdy ještě relativně bezpečného Lačinského koridoru dopadla ázerbájdžánská raketa, která měla zničit most a odříznout tím Náhorní Karabach od Arménie.

„Nejdřív byl výbuch, potom něco letělo, pak letecký poplach kvůli dronům a pak jsem viděla díru v mostu a nad vesnicí ještě cosi létalo. Prakticky jsme se neměli kam schovat. Vyhnali nás z auta, abychom nevybuchli i s ním. Schovala jsem se v přístřešku kiosku u cesty a tam byla kočka, a jak vím, tak kočky a psi vždycky vědí nejlíp, kam se schovat. Takže mě zachránila zrzavá kočka. No, spíš to byl kocour,“ popsala Radiožurnálu.

Neklidnou noc strávila zpěvačka Čičerinová obložená ze všech stran neprůstřelnými vestami. Té noci naštěstí nebyly potřeba.