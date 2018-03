Poker, štědrá dýška, zavazadla plná zbraní. Záznamy z kamer ukazují poslední dny masového vraha z Vegas

Ležérně oblečený VIP host, který má hodně kufrů, vtipkuje s hotelovým poslíčkem, povídá si s pokojskými a nechává za sebou štědrá dýška – i takový dojem za sebou nechal Stephen Paddock, když se ubytoval v lasvegaském hotelu, píší New York Times.

O pár dní později se ale ukázalo, že v 17 zavazadlech, které mu personál pomohl během několika dní dostat do 32. patra hotelu, schovával vražedný arzenál - kamery, speciální techniku a desítky zbraní, kterými do davu na country festivalu v Las Vegas.

Zprvu se mohlo zdát, že Paddock do Las Vegas zamířil na poklidnou dovolenou. Zveřejněné záznamy ale jasně ukazují promyšlený plán, s jakým do hotelu přijel a který 1. října uskutečnil.

Deník New York Times upozorňuje, že se veřejnost, a dokonce i vyšetřovatelé jen málokdy dostanou k takovým detailům příprav masového útoku, jako tomu je právě v případě lasvegaského masakru. A ačkoliv záznamy odpovídají na otázky kdy, kde, kdo a jak – k odpovědi na otázku proč, vyšetřovatele nijak nepřibližují.

Co je na videu?

Zveřejněné záznamy zachycují sedm dní, během kterých se opakuje několikrát stejný scénář: Paddock odjíždí z hotelu do svého domu v Mesquite – zpět se vrací v minivanu naplněném zavazadly. Hotelová obsluha si od něj bere klíčky, na zlaté vozíky pak postupně nakládá 21 zavazadel, které si do hotelu dovezl. Ve výtahu si s nimi povídá, vtipkuje a za pomoc jim dává dýško.

Nikdo ze zaměstnanců nemá tušení, že zavazadla, se kterými mu pomáhají, jsou plná zbraní a munice. Zaměstnanci hotelu jsou pak podle záznamů jedinými lidmi, se kterými Paddock před útokem mluví. Po dobu svého pobytu obědvá i večeří sám, chodí si do obchodu pro oblíbené sladkosti a hraje videopoker.

Stálí hosté ho zdraví pokývnutím hlavy nebo mávnutím rukou. Na jenom ze záznamů pak Paddock slaví výhru v pokeru 1000 dolarů. Všechny jeho další kroky jsou ale rozvážné, poklidné a zcela nenápadné.

„Ke konci záznamu dva hosté vystupují z výtahu v žabkách s nafukovacími kruhy. Paddock se zastaví a nechá je vystoupit, potom jde do výtahu. Je odpoledne 30. září. Oni míří zřejmě k bazénu, on do svého pokoje, kde na něj čekají jeho zbraně,“ stojí v článku New York Times.

Celé video zveřejněné New York Times můžete vidět níže: