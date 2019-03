Česko je 20. nejšťastnější zemí světa, uvádí OSN. První místo znovu připadlo Finsku

Nejšťastnější zemí na světě se letos, stejně jako loni stalo Finsko. V žebříčku 156 zemí se za ním umístilo Dánsko, Norsko, Island a Nizozemsko. Česká republika si o jednu příčku polepšila, vyměnila si místo se Spojenými arabskými emiráty a stala se 20. nejšťastnější zemí světa. Uvádí to zpráva, kterou každoročně vypracovává agentura OSN. Washington 10:30 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finsko je podle OSN nejšťastnější zemí světa. | Foto: pixabay.com

Zpráva hodnotila země v šesti klíčových kategoriích, kterými je příjem, svoboda, důvěra, střední délka života, sociální podpora a štědrost.

„První desítka zemí je silná ve všech šesti kategoriích,“ uvedl spoluautor zprávy John Helliwell, emeritní profesor Univerzity Britské Kolumbie. A to neplatí jen pro rodilé obyvatele. „Pravdou je, že loni byli všichni Finové šťastnější než obyvatelé ostatních zemí, ale také jejich přistěhovalci byli nejšťastnějšími přistěhovalci na světě. Není to o finské DNA. Je to o způsobu života,“ řekl Helliwell.

Poukázal na to, že lidé ve Finsku platí vysoké daně za sociální záchrannou síť, důvěřují své vládě, žijí ve svobodě, jsou velkorysí a starají se jeden o druhého.

Pokles velmocí

Rozdíly mezi prvními zeměmi jsou malé a pořadí se každoročně mírně mění. Letos stanulo na šesté příčce Švýcarsko, následuje Švédsko, Nový Zéland, Kanada a desítku nejšťastnějších uzavírá Rakousko, které vytlačilo Austrálii na 11 místo. Česká republika se posunula z 21. na 20. místo a Slovensko vystoupilo na 38. z loňského 39. místa.

Mezi prvními deseti státy neskončila žádná ze supervelmocí. Spojené státy si o jednu příčku pohoršily a skončily na 19. místě. Británie si sice o tři příčky polepšila a stanula na 15. místě, ale pohoršilo si Německo z 15. na 17. místo, Japonsko z 54. na 58., Rusko z 59. na 68. a Čína z 86. na 93. místo.

Nejvíce nešťastní jsou podle průzkumu lidé v Jižním Súdánu, který skončil na 156. místě. Před ním se umístila Středoafrická republika (155.), Afghánistán (154.), Tanzanie (153.) a Rwanda (152.).