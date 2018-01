Hněv v Bílém domě. Bannon promluvil o schůzce s Rusy, Trump označil svého exporadce za šílence

Americký prezident Donald Trump se ostře ohradil proti výrokům svého bývalého hlavního stratéga Stevea Bannona. Ten promluvil o zkušenostech s Bílým domem v nové knize novináře a spisovatele Michaela Wolffa, která se zabývá Trumpovou administrativou. Bannon mimo jiné kritizoval schůzku Trumpova nejstaršího syna s Rusy, která měla za cíl získat kompromitující materiály na tehdejší konkurentku v prezidentské kampani Hillary Clintonovou. Washington 10:15 4. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump a jeho bývalý hlavní stratég Steve Bannon | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Co se v knize píše? A co Trumpovi tak vadí?

Kniha s názvem Oheň a hněv: Uvnitř Trumpova Bílého domu odkazuje na Trumpův výrok o Severní Koreji a snaží se odkrýt některé události, které se v Bílém domě děly na pozadí některých velkých událostí posledního roku.

Autor Knihy Michael Wolff tvrdí, že informace získal na základě nejméně dvou set rozhovorů včetně samotného Donalda Trumpa.

Kniha oficiálně vychází 9. ledna. K dispozici ji ale už měli reportéři deníku The Guardian, kteří o některých pasážích informovali.

V jedné z nich bývalý Trumpův stratég Steve Bannon zmiňuje i silně medializovanou schůzku Trumpova nejstaršího syna s ruskými zástupci během předvolební prezidentské kampaně, aby tak získal kompromitační materiály na otcovu protikandidátku - demokratku Hillary Clintonovou.

Co Bannon o schůzce řekl?

V knize se podle Guardianu píše, že tři nejvýše postavení představitelé kampaně si mysleli, že je dobrý nápad setkat se zcela bez právníků se zahraniční vládou uvnitř Trump Tower v zasedací místnosti na 25. podlaží.

Bannon pak podle Guardianu v knize dodal, že to považuje za vlastizrádné, nevlastenecké a špatné chování a že aktéři schůzky měli okamžitě zavolat FBI.

Emailové konverzace mezi Donaldem Trumpem mladším a publicistou Robem Goldstonem ukázala, že nejstarší syn amerického prezidenta na nabídku kompromitujících informací reagoval slovy: „Jestli to je to, co říkáte, pak se mi to líbí...“

Trump mladší ale tvrdí, že ze schůzky s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou, které se účastnil i manžel Trumpovy dcery Ivanky Jared Kushner a tehdejší šéfa volebního štábu Paul Manafort, nic důležitého nevzešlo.

Co Trump Bannonovi vzkázal?

Americký prezident v prohlášení uvedl, že Steve Bannon nemá nic společného s ním ani jeho prezidentováním a měl prý jen pramalý přínos pro jeho historické vítězství.

Trumpova tisková mluvčí Sarah Sandersová na dotaz novinářů odpověděla, že celé obvinění považuje za směšné. Řekla taky, že právě Bannon v minulosti tvrdil, že obvinění Trumpova týmu ze spolupráce s Rusy je fraška. To podle ní ukazuje na nekonzistentnost jeho názorů.

Trump se do Bannona opřel poměrně tvrdě. Ve chvíli, kdy dostal padáka, podle něj přišel nejen o práci ale i o rozum. Steve Bannon působil po Trumpově boku sedm měsíců. Po odchodu se vrátil do čela krajně pravicového serveru Breitbart News, který v minulosti čelil kritice za vydávání rasistických či xenofobních zpráv.

Vměšování Ruska do předloňských prezidentských voleb v USA zkoumá tým FBI. Jaké obvinění už vznesl?

Tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera docílil obvinění bývalého šéfa Trumpovy kampaně Paula Manaforta a prezidentských poradců Michaela Flynna a George Papadopoulose.

Bannon ve zmíněné knize podle Guardianu ale tvrdí, že si vyšetřovatelé podají i další lidi z prezidentova okolí. Trumpova syna podle něj donutí k doznání ve vysílání celostátní televize.