Bannon chce v Evropě zřídit nadaci na podporu pravice. Má být protikladem Sorosova fondu

Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon řekl serveru The Daily Beast, že v Evropě plánuje zřídit nadaci, která má pomoci prosazovat pravicové myšlenky na kontinentu. Nadace The Movement má být podle něj protipólem fondu amerického finančníka a filantropa maďarského původu George Sorose a stát v čele „pravicové populistické revoluce". Washington 17:49 21. července 2018

Bannon je považován za kontroverzní postavu, před působením v Bílém domě vedl zpravodajský web Breitbart.com, který v té době byl znám výrazně protipřistěhovaleckou a nacionalistickou rétorikou.

Jeho nová organizace se má věnovat odbornému výzkumu. Chce též poskytovat poradenskou činnost pravicově orientovaným lidem, jejichž počet podle The Daily Beast po celé Evropě roste, ale v mnoha případech jim chybí profesionální politická struktura nebo peníze. Nadace by měla začít fungovat před volbami do Evropského parlamentu (EP) na jaře příštího roku.

,Soros je skvělý‘

Ambicí Bannona je, aby jeho organizace konkurovala Sorosově nadaci Open Society, která od svého založení darovala 32 miliard USD (705,6 miliardy Kč). Ta je však liberálně založená.

Sídlo The Movement by mělo být v Bruselu. V příštích měsících začne nabírat zaměstnance. Před volbami do EP v roce 2019 by měla mít do deseti zaměstnanců na plný úvazek, mezi nimi odborníky na průzkumy veřejného mínění, mluvčího, manažera a výzkumníky. Pokud projekt uspěje, počet zaměstnanců se zvýší na 25.

Bannon tak chce podle The Daily Beast získat pevnou kontrolu nad Evropou, jak se to podle něj podařilo v posledních desetiletích Sorosovi. „Soros je skvělý. Je to ďábel, ale je skvělý," řekl Bannon.

Bannon patřil k Trumpovým nejbližším spolupracovníkům během prezidentské kampaně a prvních měsíců v úřadě. Po Trumpově volebním vítězství v Bílém domě zastával funkci strategického poradce. Z té byl po mnoha kontroverzích odvolán loni v srpnu v době, kdy Trump čelil silné kritice kvůli reakci na násilnosti ve Virginii vyprovokované bělošskými rasisty.