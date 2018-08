Z akčního hrdiny diplomatem. Steven Seagal bude mít za úlohu podpořit rusko-americké vztahy

Úřad dále uvedl, že Seagalova pozice je srovnatelná s úlohou velvyslance dobré vůle OSN. Steven Seagal dostal ruské občanství v roce 2016 a je blízkým přítelem prezidenta Vladimira Putina.

Podle ruské televize RT Seagal svou novou funkci uvítal. „Vždy jsem měl silnou touhu udělat vše, co je v mých silách, abych zlepšil rusko-americké vztahy. Mnoho let jsem neúnavně pracoval neoficiálně a nyní jsem velice vděčný za možnost to dělat oficiálně,“ uvedl herec.

Putin odevzdal Seagalovi ruský pas v roce 2016.