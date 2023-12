Pokud by Ukrajinci stíhačky F-16 významně používali, veřejnost by se to dozvěděla, míní plukovník Petráš

Média už několik dnů spekulují, jestli na Ukrajinu dorazily z Nizozemska i první americké stíhačky F-16. „Je možné s největší pravděpodobností hovořit o tom, že tento typ letounů byl již nasazen v operačním prostředí na ukrajinské frontě,“ říká Radiožurnálu plukovník českého generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš z brněnské Univerzity obrany. Rozhovor Praha 20:05 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhací letoun F-16 | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Americký časopis Newsweek s odvoláním na nejmenovaný zdroj píše, že ukrajinské síly už možná dostaly první F-16. Jak pravděpodobné je, že by už dokonce mohly i třeba operovat v bojových oblastech?

Jestli byly tyto stíhačky operačně nasazeny, to se dozvíme až později. Ale v každém případě se hovořilo o tom, a myslím si, že se to zakládá na ověřených informacích, že probíhal výcvik ukrajinských pilotů, že proběhla i dodávka těchto letounů.

Důležitá pro operační nasazení těchto stíhaček, tohoto typu techniky je samozřejmě i příprava infrastruktury, takže lze se domnívat, že jak víc pilotů, tak příprava infrastruktury, tak dodávky těchto letounů se spojily v tom, že je možné s největší pravděpodobností hovořit o tom, že tento typ letounů byl již nasazen v operačním prostředí na ukrajinské frontě.

Mohlo by tomu napovídat třeba i to, že Rusové přišli v uplynulých třech týdnech o osm moderních stíhaček, nebo je možné a pravděpodobné, že byly zničeny jinak?

Hovoří se o tom, že ruská armáda přišla o několik kusů stíhacích letounů Su-34, že tyto letouny byly sestřeleny právě s využitím stíhaček F-16.

Ale spíš bych se přiklonil k tomu, že k sestřelení těchto letounů a k jejich zničení došlo s využitím prostředků protivzdušné obrany Patriot.

Je možné, že stíhačky F-16 byly již nasazeny, ale ta sestřelená ruská letadla bych spíš dával za vinu použití prostředků protivzdušné obrany ukrajinské armády.

Informovat, nebo mlčet?

Pokud by Ukrajinci operačně stíhací letouny F-16 používali, bylo by v zájmu Ruska, které by to asi zjistilo, o tom spíš informovat, anebo spíš mlčet?

Nevím, neřekl bych, že by bylo to či ono výhodou pro ruskou stranu, pro ruskou propagandu.

V každém případě, pokud by došlo k významnému použití F-16 na straně ukrajinské armády, ukrajinského letectva, řekl bych, že veřejnost by se to dozvěděla. Sice ne v reálném čase, ale s určitým odstupem.

A pokud by použití těchto letounů v operační sestavě mělo za výsledek to, že by došlo k určitým taktickým či operačním ziskům, tak by samozřejmě tato informace pronikla do veřejných médií.

Ale jak říkám, nemůžeme zkrátka počítat s tím, že se v reálném čase budeme dozvídat o tom, co se děje na frontě, jaký je výsledek a jaký typ techniky byl nasazen.

Ale v každém případě samotné stíhací letouny F-16 bohužel nemůžou být dodány v té výši, o které se hovoří. A bohužel nemůžou způsobit to, že nastane zásadní obrat ve vývoji tohoto konfliktu.

Bylo by v zájmu Ukrajinců spíše případné nasazení F-16 tajit a používat jako moment překvapení, nebo o nich spíš informovat?

To je otázka momentálního vývoje na frontě.

V každém případě, pokud by počet této techniky byl dostatečně velký, pokud byla vycvičenost pilotů na takové úrovni, že by operační výsledek nasazení těchto letounů mohl dospět k významnému úspěchu, a pokud by došlo k účinné koordinaci s pozemními jednotkami působících na ukrajinské frontě, tak by se dalo hovořit o tom, že by z hlediska informací a informační války a dopadů na morálku ruských jednotek a ruské veřejnosti mohly mít informace o použití tohoto typu techniky svůj určitý význam.