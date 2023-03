Amerika testuje, jestli zůstává zemí, která respektuje svůj právní systém, říká expert ke stíhání Trumpa

Velká porota newyorského soudu před několika dny otupila očekávání, kdy konečně vynese verdikt v kauze možného trestního stíhání exprezidenta Donalda Trumpa. Sdělili, že si berou zhruba na měsíc pauzu. V pátek ale náhle sdělili, že Trump by měl být jako vůbec první bývalý šéf Bílého domu v dějinách obviněn z trestného činu. Profesor historie a mezinárodních vztahů na bostonské univerzitě Igor Lukeš poznamenává, že začíná dlouhá právní bitva. Rozhovor Praha 20:10 31. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald J. Trump gestikuluje na shromáždění v Conroe, Texas | Foto: Go Nakamura | Zdroj: Reuters

Přesné znění výroků velké poroty neznáme. Víme ale, že porota celé týdny vyslýchala svědky k podezření, že Trump falšoval účetní záznamy před prezidentskými volbami v roce 2016. Podle jednoho z klíčových svědků nechal vyplatit a podvodně vyúčtovat jako výdej na právní služby přes 100 000 dolarů pornoherečce Stormy Daniels. Jak dlouho bude podle vás proces trvat?

To bude trvat stovky dní, v řádu mnoho měsíců, protože tak to bývá i v běžných případech tohoto typu.

A samozřejmě v případě prezidenta Trumpa to bude ještě mnohem delší, protože on už teď se chystá do boje s celou armádou právních expertů.

Troufnete si odhadnout, jak by mohla zapůsobit tato kauza a to, co bude následovat, včetně policejní nebo soudní procedury, na Trumpův voličský tábor? Může dojít k mobilizaci jeho voličů?

Bezpochyby. Pan prezident se o to už pokouší několik týdnů a staví se do role oběti právního systému.

Tvrdí, že jeho nepřátelé zneužívají americké zákony jako politický nástroj proti němu, ale ve skutečnosti se on sám od přinejmenším 60. let chová jako člověk, který je nad zákonem. Ať se to týkalo obchodu s nemovitostmi z New Yorku před desítkami let nebo jeho čtyř let v Bílém domě. Vždycky dával najevo, anebo dokonce i sám říkal, že je nad zákonem.

Tímto případem, který se může zdát triviální, ale ve skutečnosti je naprosto zásadní, se bude Amerika sama testovat, jestli zůstává zemí, která respektuje svůj vlastní právní systém. Tady šlo především o to, přesvědčit nejméně 12 členů Velké poroty z 23, že na obviněních je něco, co je podloženo fakty a co je třeba brát vážně a co vzbuzuje podezření, že pan prezident porušil zákony.

Komentátor listu The New York Times v pátek napsal, že po více než dvě staletí byli američtí prezidenti fakticky chráněni před obviněním z trestného činu. Trumpův případ toto tabu prolamuje, vytváří nový precedens. Komentátor doplňuje, že zavádí Ameriku do neprobádaných vod. Trumpovi navíc hrozí další podobná obvinění. Sledujeme opravdu zlom v amerických dějinách?

Já myslím, že ano. Ten stejný list, který jste zmínil, v pátek přináší také zprávu, že jediným historickým precedentem pro to, co se stane příští úterý, je událost z roku 1872.

Prezident Ulysses Grant byl zadržen ve Washingtonu, protože jel s bryčkou s koňmi příliš rychle. Policista ho zastavil a vzal ho na policejní stanici, kde mu řekl ‚pane prezidente, respektuji váš úřad, ale služba je služba a vy jste jel příliš rychle‘. Takže toto je jediný precedent.

A proto si myslím, že The New York Times má pravdu, jak jste citoval, že skutečně se dostáváme do naprosto neprobádaných vod a že uplácení pornoherečky se může zdát, jako by to byla triviální epizoda, ale ve skutečnosti je to skutečně prubířský test identity této země, zda skutečně dál platí, že nikdo z nás není nějak nad zákonem.

Pokud Trump bude schopen tento případ vyhrát, pokud porazí žalobu, tak nastane podle mého názoru zcela nová kapitola amerických dějin, která bude ještě cyničtější, než jsme zažili od chvíle, kdy jako prezident vstoupil do Bílého domu.